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Hiç sigara içmeyen adam test sonucunu görünce şoke oldu: O değer tiryakiden fazla çıktı!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
16:24
Hiç sigara içmeyen adam test sonucunu görünce şoke oldu: O değer tiryakiden fazla çıktı!
Samsun'daki adliye çalışanlarına solunum testi yapıldı. Hiç sigara içmeyen pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı. Test sonucunu görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, "Herkes sigara içenlerden uzak dursun" ifadelerini kullandı.