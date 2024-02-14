Hiç sigara içmeyen adam test sonucunu görünce şoke oldu: O değer tiryakiden fazla çıktı!

"DUMANINI YEL ALIR, PARASINI EL ALIR, ZARARI SANA KALIR"

Sigara içen personelin hem kendi sağlıklarına hem de çalıştıkları kuruma zarar verdiğine değinen Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı'nın desteği ile personelimize, meslektaşlarımıza sigaraları bırakma konusunda destek vereceğiz. Bugün de ilk adımı atmalarını sağlayacağız. Sigara içmenin birçok zararı var. Sigara içenler aynı zamanda kapalı alanda içemedikleri için dışarı çıkıp sigarayı içmek zorundalar. Bu da hem zaman kaybına hem iş gücü kaybına hem de moral kaybına sebebiyet vermekte. Hatta bana göre kul hakkına girmekte. Çünkü siz dışarıda sigarayı içerken diğer mesai arkadaşınız sizin bıraktığınız işi tamamlamak zorunda. Dolayısıyla çalışma barışını da bozuyor. Zaman kaybı, işgücü kaybı, ayrıca sağlığa zararlı. Sigarayla ilgili atalarımız da çok güzel bir sözü özetlemişler: 'Dumanını yel alır, parasını el alır, zararı sana kalır'. Dolayısıyla inşallah bugün bu güzel adımı Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile birlikte atacağız" dedi.