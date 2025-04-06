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Giriş Tarihi: 06.04.2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 19:34

Hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek? 2025 Şevval ayı bitiş tarihi

Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı, dini takvimi takip eden vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Özellikle Şevval orucunu tutanlar ve ibadetlerini bu aya göre planlayanlar, 2025 Şevval ayının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek?

Hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek? 2025 Şevval ayı bitiş tarihi

Dini gün ve geceleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Şevval ayının bitiş tarihine odaklandı. Ramazan Bayramı'nı da içine alan bu mübarek ayın son günlerini yaşarken, 2025 yılında Şevval ayının hangi tarihte sona ereceği araştırılıyor. Peki, Şevval ayı bu yıl ne zaman sona eriyor, ayın kaçında?

Hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek? 2025 Şevval ayı bitiş tarihi

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?

Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.

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Hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek? 2025 Şevval ayı bitiş tarihi

Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.

Hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek? 2025 Şevval ayı bitiş tarihi

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında, Şevval ayı tarihleri belli oldu.

30 Mart 2025 tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 28 Nisan'da sona erecek ve Zilkade başlayacak.