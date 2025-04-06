Hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek? 2025 Şevval ayı bitiş tarihi

Dini gün ve geceleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Şevval ayının bitiş tarihine odaklandı. Ramazan Bayramı'nı da içine alan bu mübarek ayın son günlerini yaşarken, 2025 yılında Şevval ayının hangi tarihte sona ereceği araştırılıyor. Peki, Şevval ayı bu yıl ne zaman sona eriyor, ayın kaçında?