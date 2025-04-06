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Hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek? 2025 Şevval ayı bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
19:34
Hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek? 2025 Şevval ayı bitiş tarihi
Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı, dini takvimi takip eden vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Özellikle Şevval orucunu tutanlar ve ibadetlerini bu aya göre planlayanlar, 2025 Şevval ayının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek?