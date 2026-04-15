Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? 2026 Bahar şenliği kutlamaları yaklaşıyor!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 17:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 17:17

Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? 2026 Bahar şenliği kutlamaları yaklaşıyor!

Baharın gelişi, doğanın uyanışı ve bereketin simgesi haline gelen Hıdırellez, 2026 yılında da geleneksel şekilde kutlanacak. Özellikle gençlerin sosyal etkinliklere ve geleneksel törenlere ilgisi, kutlamaları daha da renkli hale getiriyor. 2026 Hıdırellez kutlamaları da bu geleneksel ruhu yaşatmaya devam ederek, binlerce yıllık kültürün günümüzdeki en canlı örneklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

  • ABONE OL
Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? 2026 Bahar şenliği kutlamaları yaklaşıyor!

Hıdırellez sadece bir gün değil; umut, bereket ve yenilenme duygusunun sembolü olarak öne çıkıyor. Baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez 2026 kutlamaları için geri sayım başladı. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir gelenek olan Hıdırellez, her yıl dilek dileme, ateşten atlama ve bereket ritüelleriyle kutlanıyor. Bu özel gün, hem kültürel hem de manevi yönüyle milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? 2026 Bahar şenliği kutlamaları yaklaşıyor!

2026 HIDIRELLEZ NE ZAMAN OLACAK?

Halk arasında "Ruz-ı Hızır" olarak bilinen bu özel gün, 5 Mayıs Salı akşamı başlayıp 6 Mayıs Çarşamba akşamına kadar devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? 2026 Bahar şenliği kutlamaları yaklaşıyor!

HIDIRELLEZ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Hıdırellez, Orta Asya, Anadolu ve Ortadoğu kültürlerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. İnanca göre Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir.
Bu özel gün; baharın gelişi, doğanın yeniden canlanması, bereket ve bolluk, umut ve şans gibi anlamlar taşır.
Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? 2026 Bahar şenliği kutlamaları yaklaşıyor!

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR?

Hıdırellez kutlamaları, bölgelere göre değişse de temel ritüeller oldukça benzerdir.

  • Gül ağacına dilek bırakma: En bilinen gelenektir. Kişiler ev, araba, para veya sağlık gibi dileklerini kağıda yazarak gül ağacına bırakır ya da semboller çizer.
  • Baht açma törenleri: Özellikle gençler için yapılan bu uygulamalarda su dolu kaplara yüzük veya bilezik bırakılarak kısmet dilekleri yapılır.

Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? 2026 Bahar şenliği kutlamaları yaklaşıyor!
  • Ateşten atlama: Kötülüklerden arınmak ve sağlık dilemek için yakılan ateşin üzerinden atlanır.
  • Piknik ve doğa etkinlikleri: Aileler doğada bir araya gelerek müzik, oyun ve eğlencelerle baharı kutlar.
Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? 2026 Bahar şenliği kutlamaları yaklaşıyor!

HIDIRELLEZ'İN KÖKENİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Hıdırellez, yalnızca bir bahar kutlaması değil aynı zamanda kültürel bir miras olarak kabul edilir. Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada farklı isimlerle kutlanmıştır.
Bu yönüyle Hıdırellez:
  • Tek bir kültüre ait değildir.
  • Çok katmanlı bir halk geleneğidir.
  • Doğanın döngüsünü simgeler.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA