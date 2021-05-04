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Haberler Yaşam Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri
Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 15:26

kutlanacak? hangi gün? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri

Her yıl baharı karşılamak üzere kutlanan 'na günler kaldı. Pek çok vatandaş, kutlanacak sorusuyla bu bayramın hangi gün kutlanacağını araştırmaya koyuldu. hangi gün sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri hakkında da araştırmaya koyuldu. Orta Asya'da, Ortadoğu'da ve ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanan Hıdırellez, Hıdrellez ve Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak da bilinmektedir. Geleneksel bir bayram olan Ruz-ı Hızır farklı kültürlerin ortak bir paydada buluşarak kutladığı özel bir gündür.

Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri

Baharı karşılamak üzere Anadolu'da ve çeşitli toplumlarda Mayıs ayında kutlanan Hıdırellez günü, doğayla iç içe geçirilen, çeşitli ritüel ve geleneklerle kutlanılan özel bir gündür. Bu özel günün anlamını ve kutlanışını merak eden vatandaşlar , hangi gün sorularına yanıt arıyor. İşte Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri ile Hıdrellez tarihi…

Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri

HIDIRELLEZ NEDİR?

Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdırellez'in UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır.

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Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri
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Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri

HIDIRELLEZ KÖKENİ

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. 'nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya'daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir. Hristiyanlar, Rum Ortodokslar ve Katolikler de farklı isimlerle bugünü kutlar.

Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. 5 Mayıs Çarşamba ve 6 Mayıs Perşembe olarak kabul edilir.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ

Halk huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için kışın sona erdiği tabiatın uyandığı Hıdırellez gününde çeşitli çarelere başvurur. Anadolu'da halk genellikle beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidilip eğlenir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur. Anadolu'nun pek çok yöresinde baht açma törenleri yapılır. Ayrıca pek çok bölgede Hıdrellez'de yogurt mayalanır.

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