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Haberler Yaşam Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Tarihçesi ve anlamı
Giriş Tarihi: 05.05.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 09:29

Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Tarihçesi ve anlamı

Hıdırellez bayramı geldi çattı. Çok eski bir gelenek olan Hıdırellez, birçok vatandaş tarafından bilinmiyor. Baharın gelişini temsil eden ve dini çok önemli bir anlamı bulunan Hıdırellez, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanmaktadır. Hıdırellez'de dilek dilendiğinde dileğin kabul olduğu düşünülür. Bu yüzden vatandaşlar "Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır" sorusunu iletiyor. Peki, Hıdırellez dilek kağıdı nasıl yazılır, 2022 Hıdırellez ritüelleri nelerdir? İşte detaylar…

Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Tarihçesi ve anlamı

Hıdırellez bayramı uzun süredir Anadolu, Orta Doğu ve Balkanlarda kutlanmaktadır. Baharın gelişini temsil eden ve sıcak havaların artık hakim olacağını bizlere bildiren Hıdırellez'in tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Mayısın 5'inde kutlanan bu anlamlı gün, vatandaşlar tarafından sürekli araştırılmaktadır. Vatandaşlar Hıdırellez nasıl kutlanır sorusunu sormaktadır. Peki, Hıdırellez'de neler yapılır? İşte detaylar…

Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Tarihçesi ve anlamı

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kutlanan, mevsimlik bayramlardan biri olarak kabul edilir. Hızır Günü olarak adlandırılır. Hızır, darda kalan insanların yardımcısıdır. Hızır ile denizlerin hakimi İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak bilinir. 5 Mayıs gecesi kış mevsimi biter ve 6 Mayıs'ta yaz mevsimi başlar. Sıcak yaz günlerinin geldiğinin habercisidir. Türkiye'de de 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

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Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Tarihçesi ve anlamı

HIDIRELLEZ TARİHİ

Bazı kesimlere göre Hıdırellez, İslam öncesi döneme aittir. Anadolu'nun, Balkanların ve Orta Asya Türklerinin inanışlarına aittir. Eski Türkler 21 Haziran'da baharın gelişini kutlardı. Ağaca dilek asma ve ateş üstünden atlama, eski Türk geleneklerinden gelmedir. Şaman ayinlerine benzemektedir. Hıdırellez'e benzeyen kutlamalar Mezopotamya'nın en eski kültürlerine kadar gitmektedir. Özellikle Sümerlere kadar gider. Sebebi, Mayıs – Haziran arasında Fırat ve Dicle'nin uyanması, bolluk ve bereketin ortaya çıkmasıdır.

Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Tarihçesi ve anlamı

HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

5 Mayıs akşamı, ezan ile birlikte gül dallarına paralar asılır veyahut acık cüzdan bırakılır. 6 Mayıs sabahı geri alınırlar. Aynı zamanda dilek dileyip gül ağacına asma ya da gül ağacı altına göme ritüeli de vardır. 5 Mayıs akşamı ezanı ile gül ağaçlarına dilekler asılır. Bu yapılırken Hıdırellez duasını okumak gerekir.

Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Tarihçesi ve anlamı

HIDIRELLEZ DUASI

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden Resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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