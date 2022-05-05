Haberler Yaşam Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Tarihçesi ve anlamı

Giriş Tarihi: 05.05.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 09:29

Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Tarihçesi ve anlamı

Hıdırellez bayramı geldi çattı. Çok eski bir gelenek olan Hıdırellez, birçok vatandaş tarafından bilinmiyor. Baharın gelişini temsil eden ve dini çok önemli bir anlamı bulunan Hıdırellez, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanmaktadır. Hıdırellez'de dilek dilendiğinde dileğin kabul olduğu düşünülür. Bu yüzden vatandaşlar "Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır" sorusunu iletiyor. Peki, Hıdırellez dilek kağıdı nasıl yazılır, 2022 Hıdırellez ritüelleri nelerdir? İşte detaylar…