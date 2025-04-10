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HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
13:47
HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?
Hıdırellez, her yıl Mayıs ayında kutlanan, baharın gelişini müjdeleyen ve halk arasında Hızır Günü olarak da bilinen özel bir bayramdır. Doğanın uyanışını simgeleyen bu gün, geleneksel olarak birçok farklı ritüel ve inançla kutlanır. İnsanlar, dileklerini yazdıkları küçük kağıtları, genellikle bir gül ağacına asarak bu özel günde Hızır'dan şifa, bereket ve mutluluk dilerler. Peki, hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri neler?