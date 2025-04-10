HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?

2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

2025 yılında da coşkuyla kutlanacak olan Hıdırellez için geri sayım başladı.

Belirlenen takvime göre, Hıdırellez kutlamaları 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak. Bu özel gece, halk arasında Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları an olarak kabul ediliyor.

"Hızır Günü" olarak da bilinen bu tarihte, rivayetlere göre Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe ulaşır ve insanlara bolluk, bereket, sağlık getirdiğine inanılır.