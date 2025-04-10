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Haberler Yaşam HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:47

HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?

Hıdırellez, her yıl Mayıs ayında kutlanan, baharın gelişini müjdeleyen ve halk arasında Hızır Günü olarak da bilinen özel bir bayramdır. Doğanın uyanışını simgeleyen bu gün, geleneksel olarak birçok farklı ritüel ve inançla kutlanır. İnsanlar, dileklerini yazdıkları küçük kağıtları, genellikle bir gül ağacına asarak bu özel günde Hızır'dan şifa, bereket ve mutluluk dilerler. Peki, hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri neler?

HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?

2025 Hıdırellez Bayramı, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte binlerce kişinin merakla beklediği bir etkinlik haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, kötü enerjilerden arınmak ve sağlık dilemeyi amaçlayan vatandaşlar, Hıdırellez gecesinde ritüellerini gerçekleştirecekler. Peki, 2025 Hıdırellez nedir ve ne zaman kutlanır, hıdırellez günü yapılan geleneksel ritüeller neler? İşte detaylar...

HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?

2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

2025 yılında da coşkuyla kutlanacak olan Hıdırellez için geri sayım başladı.

Belirlenen takvime göre, Hıdırellez kutlamaları 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak. Bu özel gece, halk arasında Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları an olarak kabul ediliyor.

"Hızır Günü" olarak da bilinen bu tarihte, rivayetlere göre Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe ulaşır ve insanlara bolluk, bereket, sağlık getirdiğine inanılır.

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HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ
İnsanlar dileklerini küçük kağıtlara yazıp gül ağacına asar ya da küçük taşlarla sembolik şekiller çizerek dileklerini dile getirirler.

Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla Hıdırellez gecesi ateş yakılır ve üzerinden üç kez atlanır.

Hıdırellez gecesi, bereket ve zenginlik dileğinde bulunan kişiler cüzdanlarını ya da altınlarını gül ağacının altına koyar.

Hıdırellez günü bereketin daim olması için bol çeşitli yiyeceklerle donatılmış sofralar kurulur ve paylaşılır.

HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?

Bazı yörelerde dilekler akarsulara bırakılarak Hızır'dan yardım istenir.

Hıdırellez gününe neşeyle ve umutla başlamak, pozitif düşünceler içinde olmak, temiz giysiler giymek ve doğaya çıkmak, bu özel günün ruhuna uygun davranışlar arasındadır.

Hıdırellez, sadece bir bayram değil; doğayla iç içe, umut dolu bir yeniden doğuş günüdür.

HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?