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HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri neler?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
09:18
HIDIRELLEZ TARİHİ 2025: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri neler?
Hıdırellez, Türk kültürünün köklü geleneklerinden biri olup, aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanlar'da da coşkuyla kutlanan özel bir gündür. Baharın gelişini simgeleyen bu bayram, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuklarına inanılan gün olarak kabul edilir. Her yıl mayıs ayında çeşitli geleneksel ritüeller eşliğinde kutlanan Hıdırellez, doğanın uyanışını ve bereketi müjdeleyen bir etkinliktir. Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanır, ritüelleri ve gelenekelri neler?