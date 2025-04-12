Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP’den engellilere akülü araç desteği!

'GÖNÜLLERE DOKUNMAK İÇİN TRABZON'DAYIZ'

Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği Başkanı Tahsin Çetinkaya da "Türk-İslam medeniyetinin taşıdığı yüksek merhamet ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak adına çıktığımız bu yolda, bir kez daha gönüllere dokunmak için Trabzon'dayız. Amacımız Türkiye'deki engelli kardeşlerimize dokunmak. Kendi imkanlarımızla Hollanda'da özellikle iş adamları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla bu organizeyi gerçekleştiriyoruz. Trabzon'a 80 akülü araç, 50 tekerlekli sandalye, 1 hasta yatağı ve hasta transferi için bir araç getirdik" diye konuştu.