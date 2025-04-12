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Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP’den engellilere akülü araç desteği!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
13:57
Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanlığı'nın organizasyonu, hayırsever gurbetçilerin katkılarıyla temin edilen 80'i akülü ve elektrikli toplam 130 araç, engelli ve özel gereksinimli bireylere törenle teslim edildi. Özel geresinimli çocukların mehteran gösterisi beğeni toplayan törende, araç ihtiyacı olan vatandaşlar, akülü araçlarına kavuşma sevinci yaşarken, aileleri ise katkı sunanlara teşekkür etti.