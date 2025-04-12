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Haberler Yaşam Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP’den engellilere akülü araç desteği!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:56 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:57

Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP’den engellilere akülü araç desteği!

Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanlığı'nın organizasyonu, hayırsever gurbetçilerin katkılarıyla temin edilen 80'i akülü ve elektrikli toplam 130 araç, engelli ve özel gereksinimli bireylere törenle teslim edildi. Özel geresinimli çocukların mehteran gösterisi beğeni toplayan törende, araç ihtiyacı olan vatandaşlar, akülü araçlarına kavuşma sevinci yaşarken, aileleri ise katkı sunanlara teşekkür etti.

DHA
Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP’den engellilere akülü araç desteği!

Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan 'Engelleri Kaldırıyoruz' projesinin 11'inci durağı Trabzon oldu. Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP Trabzon İl Başkanlığı'nın ortaklaşa organizasyonuyla engelli ve özel gereksinimli bireylere akülü ve elektrikli araç, tekerlekli sandalye teslimi için tören düzenlendi.

Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP’den engellilere akülü araç desteği!

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, MHP Trabzon İl Başkanlığı Engellilerden Sorumlu Politikalar Başkanı Neşe Çelik, Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya, vakıf üyeleri, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

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Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP’den engellilere akülü araç desteği!

Törende özel geresinimli çocuklar mehteran gösterisinde bulundu. Çocukların performansı beğeni toplarken, 80 akülü araç ve 50 tekerlekli sandalye de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP’den engellilere akülü araç desteği!

'ENGELLERİ KALDIRALIM'

Törende konuşan MHP Trabzon İl Başkanlığı Engellilerden Sorumlu Politikalar Başkanı Neşe Çelik, "Engelleri kaldıralım. 'Engelli' demeyelim artık. Engelsiz yaşam olarak hayatımıza devam edelim. Bütün şehirlerimizde akülü araç kullanılabilecek durumda olsun. Halen çoğu hastanemizde ve okullarımızda rampalarımız yok. Benim verdiğim aracı o engelli birey hastaneye ve okula gidemiyorsa hiçbir anlamı kalmıyor" dedi.

Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP’den engellilere akülü araç desteği!

'GÖNÜLLERE DOKUNMAK İÇİN TRABZON'DAYIZ'

Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği Başkanı Tahsin Çetinkaya da "Türk-İslam medeniyetinin taşıdığı yüksek merhamet ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak adına çıktığımız bu yolda, bir kez daha gönüllere dokunmak için Trabzon'dayız. Amacımız Türkiye'deki engelli kardeşlerimize dokunmak. Kendi imkanlarımızla Hollanda'da özellikle iş adamları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla bu organizeyi gerçekleştiriyoruz. Trabzon'a 80 akülü araç, 50 tekerlekli sandalye, 1 hasta yatağı ve hasta transferi için bir araç getirdik" diye konuştu.