Haberler Yaşam HUBUBAT ARPA VE BUĞDAY FİYATLARI 2026 | TMO Arpa ve buğday alım fiyatları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:29

Hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı 2026 hububat alım fiyatlarına çevrildi. Buğday ve arpa başta olmak üzere birçok ürün için belirlenecek yeni fiyatlar, üreticiler tarafından yakından takip ediliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere yönelik alım tarifesinin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

TMO'nun 2025-2026 dönemi buğday ve hububat alım fiyatları, üreticilerin gündemindeki başlıca konular arasında yer alıyor. Her yıl ürün bazında alım tarifesi açıklayan kurumun yeni sezon fiyatları merakla beklenirken, çiftçiler ekim ve hasat planlarını bu açıklamalara göre şekillendiriyor. Geçen sezon buğday ve arpa için belirlenen alım fiyatlarının ardından, yeni döneme ilişkin rakamların kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

BUĞDAY FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 buğday ve hububat alım fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, buğday fiyatlarının genellikle haziran ayında duyurulduğu görülüyor. Bu nedenle 2026 yılı fiyatlarının da aynı dönemde açıklanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADARDI?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti.

Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

BUĞDAY ALIM FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Buğday alım fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenir.

Fiyatlar; üretim maliyetleri (gübre, mazot, tohum, işçilik), piyasa koşulları, arz-talep dengesi ve küresel buğday fiyatları dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ürünün kalitesi (protein oranı, dane yapısı gibi) fiyatı etkiler. Çiftçilere verilen destek ve primler de nihai alım fiyatına eklenir

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

