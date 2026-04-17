Hükümet Bey konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Hükümet Bey ne zaman ve nerede çekildi?

HÜKÜMET BEY KONUSU

Hükümet Bey (2024) filmi, düşük bütçeyle korku filmi çekmek için Şanlıurfa Halfeti'ye giden yönetmen Mehmet'in, bölgede yaşayan ve 3 eşi olan Hükümet Bey ile tanışmasını konu alan bir komedi filmidir. Hükümet Bey'in, film ekibindeki oyuncu Fadile'ye aşık olması ve onu dördüncü eş yapmak istemesiyle gelişen trajikomik olayları anlatır.