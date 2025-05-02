Hull City küme düştü mü? Hull City’nin puan durumu ve ligde kalma ihtimalleri

İngiltere Championship'te sezonun bitimine bir hafta kala, Hull City sahasında Derby County'ye 1-0 yenilerek büyük bir darbe aldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, bu mağlubiyetin ardından 48 puanda kaldı ve düşme hattına geriledi. Peki; Hull City küme düştü mü, ligde kalabilecek mi? İşte, detaylar.