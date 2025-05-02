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Hull City küme düştü mü? Hull City’nin puan durumu ve ligde kalma ihtimalleri
Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
09:31
Hull City küme düştü mü? Hull City’nin puan durumu ve ligde kalma ihtimalleri
İngiltere Championship'te sezonun 45. haftasında sahasında Derby County'yi konuk eden Hull City, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu kritik kaybın ardından turuncu-siyahlı ekip 48 puanda kaldı ve 22. sıraya düşerek küme hattında yer aldı. Ligde son haftaya girilirken taraftarlar, "Hull City küme düştü mü?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte Hull City'nin puan durumu ve ligde kalma ihtimaline dair tüm detaylar.