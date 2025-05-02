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Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:31

Hull City küme düştü mü? Hull City’nin puan durumu ve ligde kalma ihtimalleri

İngiltere Championship'te sezonun 45. haftasında sahasında Derby County'yi konuk eden Hull City, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu kritik kaybın ardından turuncu-siyahlı ekip 48 puanda kaldı ve 22. sıraya düşerek küme hattında yer aldı. Ligde son haftaya girilirken taraftarlar, "Hull City küme düştü mü?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte Hull City'nin puan durumu ve ligde kalma ihtimaline dair tüm detaylar.

Hull City küme düştü mü? Hull City’nin puan durumu ve ligde kalma ihtimalleri

İngiltere Championship'te sezonun bitimine bir hafta kala, Hull City sahasında Derby County'ye 1-0 yenilerek büyük bir darbe aldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, bu mağlubiyetin ardından 48 puanda kaldı ve düşme hattına geriledi. Peki; Hull City küme düştü mü, ligde kalabilecek mi? İşte, detaylar.

Hull City küme düştü mü? Hull City’nin puan durumu ve ligde kalma ihtimalleri

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI HULL CİTY SON HAFTA ÖNCESİ ZOR DURUMDA
Championship'in 45. haftasında sahasında karşılaştığı Derby County'e 1-0 mağlup olan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, son hafta öncesi küme düşme hattına girdi.

Hull City, İngiltere Championship'te 3 Mayıs Cumartesi günü kritik bir maça çıkacak.

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Hull City küme düştü mü? Hull City’nin puan durumu ve ligde kalma ihtimalleri

45. haftada sahasında ağırladığı Derby County'e 1-0 mağlup olan Turuncu-siyahlılar, son haftaya 48 puanla 22. sırada, küme düşme hattında girdi.

Championship'in son haftasında Hull City deplasmanda Portsmouth'la karşılaşacak. Ligden düşecek son takımın belli olacağı haftada Hull City maçını kazanmasının yanısıra rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

Hull City küme düştü mü? Hull City’nin puan durumu ve ligde kalma ihtimalleri

Championship'te küme düşme ihtimali bulunan takımlar arasında Hull City (48 puan), Luton Town (49 puan), Preston North End (49 puan), Derby County (49 puan) ve Stoke City (50 puan) yer alıyor.

Hull City küme düştü mü? Hull City’nin puan durumu ve ligde kalma ihtimalleri