HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?

Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimiyle ilgili gelişmeler, araç sahipleri ile otomotiv sektörünün gündeminde yer alıyor. 25 yaşını aşmış araç sahipleri, yasalaşması beklenen düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve sağlayacağı avantajları yakından izliyor. Özellikle 2000 ve öncesi model araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya çıkararak yeni araç alımında vergi indirimi fırsatından yararlanmak istiyor. Peki, hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araç alımı Meclis'ten geçti mi?