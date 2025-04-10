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HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
14:20
HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?
2000 model ve daha eski araçlar için geçerli olması beklenen hurda teşviki ile ilgili gelişmeler takip edilmeye başladı. 3 milyondan fazla araç sahibinin yararlanacağı kanun teklifinin kabul edilmesi halinde 25 yaş üstü araçlar eski araçlarını yenileme fırsatı sağlayacak. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve çevre dostu yerli üretim araçlarının satışını artırmayı hedefliyor. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar uygulamaya dair araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, hurda teşviki Meclis'ten geçti mi, ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? İşte detaylar…