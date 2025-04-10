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Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:20

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?

2000 model ve daha eski araçlar için geçerli olması beklenen hurda teşviki ile ilgili gelişmeler takip edilmeye başladı. 3 milyondan fazla araç sahibinin yararlanacağı kanun teklifinin kabul edilmesi halinde 25 yaş üstü araçlar eski araçlarını yenileme fırsatı sağlayacak. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve çevre dostu yerli üretim araçlarının satışını artırmayı hedefliyor. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar uygulamaya dair araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, hurda teşviki Meclis'ten geçti mi, ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? İşte detaylar…

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?

Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimiyle ilgili gelişmeler, araç sahipleri ile otomotiv sektörünün gündeminde yer alıyor. 25 yaşını aşmış araç sahipleri, yasalaşması beklenen düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve sağlayacağı avantajları yakından izliyor. Özellikle 2000 ve öncesi model araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya çıkararak yeni araç alımında vergi indirimi fırsatından yararlanmak istiyor. Peki, hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araç alımı Meclis'ten geçti mi?

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İ NDİRİMİ SON DURUM

Hurda araç teşvikine yönelik hazırlanan kanun teklifinde şu an için yeni bir gelişme yaşanmadı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, bir süre önce Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu. Söz konusu teklifin TBMM gündeminde değerlendirilmesi bekleniyor.

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HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?

YASA 3 MİLYONDAN FAZLA ARACI KAPSIYOR

TBMM'ye sunulan hurda teşviki teklifi, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine önemli bir fırsat sunuyor. Eğer teklif kabul edilirse, vatandaşlar eski araçlarını hurdaya çıkararak, ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç sahibi olabilecek. 25 yaş üstü araç sahiplerini ilgilendiren düzenleme, 3 milyondan fazla kişiyi kapsıyor.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?

Teşvik, araç sahiplerine sadece bir kereye mahsus hak tanıyor. Bu teklif, hem trafikteki yaşlı araçların azaltılmasını hem de çevre dostu ve güvenli araçların yaygınlaşmasını hedefliyor.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ GELİŞMELERİ: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, ne zaman yürürlüğe girecek?

12 MODEL KAPSAM DAHİLİNE GİRİYOR
Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye'de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.