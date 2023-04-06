Haberler Yaşam Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 06.04.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 14:47

Son dakika Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber geldi. 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi ve sanatçı geçtiğimiz günlerde Ulus'ta özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir rahatsızlığı devam eden sanatçı hakkında "Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?" sorusu yanıt arıyor. Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte uzun süredir dinleyicilerin kulağının pasını silen Şenlendirici, kansere yakalandı. Bu noktada "Hüsnü Şenlendirici ne kanseri?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? İşte detaylar