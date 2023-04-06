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Haberler Yaşam Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 14:47

Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?

Son dakika Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber geldi. 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi ve sanatçı geçtiğimiz günlerde Ulus'ta özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir rahatsızlığı devam eden sanatçı hakkında "Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?" sorusu yanıt arıyor. Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte uzun süredir dinleyicilerin kulağının pasını silen Şenlendirici, kansere yakalandı. Bu noktada "Hüsnü Şenlendirici ne kanseri?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? İşte detaylar

Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?

Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri, sağlık durumu nasıl gibi sorular yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde ameliyata yatan ünlü klarnetçi, uzun süredir Şarkılar Bizi Söyler programını Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte sunuyordu. Peki, Hüsnü Şenlendirici ne kanseri, sağlık durumu iyi mi? İşte detaylar

Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KANSER Mİ?

Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.

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Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?

Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.

Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yakınları ameliyat sonrası Şenlendirici'nin yanına koştu. Klarnetçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ BİYOGRAFİSİ

12 Temmuz 1976'da dünyaya gelen Hüsnü Şenlendirici, 45 yaşındadır. Roman asıllı ünlü müzisyen, İzmir Bergama'da doğmuştur. 2000 yılında çıkardığı ilk albümünden bu yana Türk müzik piyasasının önde gelen isimlerinden birisi olmuştur.

Hüsnü Şenlendirici, müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlar. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılır.

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