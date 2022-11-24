Hyundai fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu?

Hyundai fiyat listesi ÖTV matrah düzenlemesinin ardından gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah güncellemesi ile otomobillere indirim geldi. Bu düzenleme 595 bin TL'nin altında fiyata sahip modelleri etkilerken otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, marka marka güncel araç fiyatları listelerini araştırmaya koyuldu. Bu noktada Hyundai marka araç fiyatları merak konusu oldu. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2022 Güncel Hyundai fiyat listesi ile i10, i20, Elantra 2022 ücretleri.