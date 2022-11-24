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Haberler Yaşam Hyundai fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:08

Hyundai fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu?

Hyundai fiyat listesi ÖTV matrah düzenlemesinin ardından gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah güncellemesi ile otomobillere indirim geldi. Bu düzenleme 595 bin TL'nin altında fiyata sahip modelleri etkilerken otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, marka marka güncel araç fiyatları listelerini araştırmaya koyuldu. Bu noktada Hyundai marka araç fiyatları merak konusu oldu. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2022 Güncel Hyundai fiyat listesi ile i10, i20, Elantra 2022 ücretleri.

Hyundai fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu?

Hyundai fiyat listesi güncellendi. Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sıfır otomobil fiyatlarında indirim sağlayan ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatlarının nasıl olacağı merak edildi. En çok araştırılan markaların başında ise Hyundai marka araç fiyatları yer aldı. ÖTV matrah indirimiyle birlikte i10, i20, Elantra modellerine indirim uygulandı. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu? İşte 2022 Güncel Hyundai fiyat listesi!

Hyundai fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ

Sıfır araç almak isteyenlerin merakla beklediği ÖTV matrah güncellemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖTV matrah düzenlemesi kararına göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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Hyundai fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu?

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

Hyundai fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu?

HYUNDAI FİYAT LİSTESİ 2022: HYUNDAI MARKA ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları değişti. Hyundai i10, i20 ve Elantra modellerine indirim uygulandı. İşte Hyundai marka indirimli araç fiyatları listesi:

Hyundai fiyat listesi güncellendi! ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Hyundai marka araç fiyatları ne kadar oldu?

İŞTE HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ!

HYUNDAİ i10

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump

Satış bedeli: 331.500

Yeni ÖTV'li fiyatı: 282.750

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT

Satış bedeli:373.000

Yeni ÖTV'li fiyatı: 329.118

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