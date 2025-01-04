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Haberler Yaşam İBB Remzi Usta'yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi'ye İmamoğlu piyangosu
Giriş Tarihi: 04.01.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 06:35

İBB Remzi Usta'yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi'ye İmamoğlu piyangosu

SABAH, İstanbul'da hemen hergün arıza yapan veya yanan otobüslerle içler acısı bir kuruma dönüşerek tepkilerin odağı olan İETT'nin, sıradan bir tamirci ustasını milyarder yaptığını ortaya çıkardı. Duyanları şaşkına çeviren milyarderin hızlı yükselişi şöyle gelişti: Siirt'ten ailesiyle İstanbul'a göç ettikten sonra Topkapı'daki otobüs servisinde çırak olarak mesleğe adım atan Remzi Baka, sonraki yıllarda Esenler Sanayi Sitesi'ndeki servisinde sigortalı olarak çalışmaya başladı. Baka, ustası ölünce yerini alarak burada ustabaşı oldu. İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'nde 2011-2012 yıllarında kendi işyerini açan Remzi Baka, 2013'te ise şimdilerde hizmet verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasıyla İkitelli OSB'ye geçti. 13 yıl öncesine kadar mekanik ve şanzıman ustası olan ve 'tamirci Remzi' olarak tanınan Remzi Baka, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden son 5 yılda aldığı ihalelerle ihya oldu.

Ceyhan TORLAK
İBB Remzi Usta’yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi’ye İmamoğlu piyangosu

Yıllar önce ailesiyle birlikte Siirt'ten İstanbul'a göç eden Remzi Baka'nın son 13 yıldaki hızlı yükselişi duyanları şaşkına çeviriyor. Topkapı'daki otobüs servisinde çırak olarak mesleğe adım atan Remzi Baka, daha sonra Esenler Sanayi Sitesi'nde serviste sigortalı işçi olarak çalışmaya başladı.

İBB Remzi Usta’yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi’ye İmamoğlu piyangosu

Remzi Baka, burada çalışırken askere gidip geldi. Vatani görevin ardından Esenler'deki işyerinde yeniden çalışmaya başlayan mekanik ustası Remzi Baka, ustası ölünce yerini alarak burada ustabaşı oldu.

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İBB Remzi Usta’yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi’ye İmamoğlu piyangosu

Daha sonra İkitelli'deki Dolapdere Sanayi Sitesi'nde 2011-2012 yıllarında kendi işyerini açan Remzi Baka, 2013'te ise şimdi hizmet verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasıyla arazi satın aldıktan sonra İkitelli OSB'ye geçti.

İBB Remzi Usta’yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi’ye İmamoğlu piyangosu

KABAK ÇİÇEĞİ GİBİ AÇTI
Tamirci Remzi Baka'nın bahtı Ekrem İmamoğlu sayesinde adeta kabak çiçeği gibi açtı. Remzi Baka, CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketiyle sadece 2024 yılı ihalelerinde 12.7 milyar lira kazanarak Türkiye belediyecilik tarihinin rekorunu eline geçirdi.

İBB Remzi Usta’yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi’ye İmamoğlu piyangosu

Baka, bu tutarı Büyükşehir'in 2024'teki otobüs tamir bakım ihalelerini kazanarak elde etti. Remzi Baka, 27 Eylül 2019 tarihinde başlayan ve 29 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir ve iştiraklerinde gerçekleşen 35 ihalede KDV dahil 19 milyar 724 milyon lira kazanarak bu kategoride de liderliği kimseye bırakmadı. İmamoğlu'nun verdiği adrese teslim ihaleler, 'bu paraya yüzlerce otobüs alınabilirdi" yorumuna neden oldu.

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