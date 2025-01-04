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İBB Remzi Usta'yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi'ye İmamoğlu piyangosu
Giriş Tarihi: 04.01.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
06:35
İBB Remzi Usta'yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi'ye İmamoğlu piyangosu
SABAH, İstanbul'da hemen hergün arıza yapan veya yanan otobüslerle içler acısı bir kuruma dönüşerek tepkilerin odağı olan İETT'nin, sıradan bir tamirci ustasını milyarder yaptığını ortaya çıkardı. Duyanları şaşkına çeviren milyarderin hızlı yükselişi şöyle gelişti: Siirt'ten ailesiyle İstanbul'a göç ettikten sonra Topkapı'daki otobüs servisinde çırak olarak mesleğe adım atan Remzi Baka, sonraki yıllarda Esenler Sanayi Sitesi'ndeki servisinde sigortalı olarak çalışmaya başladı. Baka, ustası ölünce yerini alarak burada ustabaşı oldu. İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'nde 2011-2012 yıllarında kendi işyerini açan Remzi Baka, 2013'te ise şimdilerde hizmet verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasıyla İkitelli OSB'ye geçti. 13 yıl öncesine kadar mekanik ve şanzıman ustası olan ve 'tamirci Remzi' olarak tanınan Remzi Baka, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden son 5 yılda aldığı ihalelerle ihya oldu.