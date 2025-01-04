İBB Remzi Usta’yı milyarder yaptı! Tamirci Remzi’ye İmamoğlu piyangosu

Baka, bu tutarı Büyükşehir'in 2024'teki otobüs tamir bakım ihalelerini kazanarak elde etti. Remzi Baka, 27 Eylül 2019 tarihinde başlayan ve 29 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir ve iştiraklerinde gerçekleşen 35 ihalede KDV dahil 19 milyar 724 milyon lira kazanarak bu kategoride de liderliği kimseye bırakmadı. İmamoğlu'nun verdiği adrese teslim ihaleler, 'bu paraya yüzlerce otobüs alınabilirdi" yorumuna neden oldu.