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Haberler Yaşam İBB şoföründen uyuşturucu itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık
Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:45

İBB şoföründen uyuşturucu itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracında 24'ü esrar tozu olmak üzere 144 kg esrar yakalandı. Otoyolda durdurulan İBB'ye ait cenaze nakil aracında onlarca kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesi sonrası İBB, şoförlerin belediye çalışanı olmadığını öne sürse de şoförler ifadelerinde uyuşturucu ticaretinin bütün detaylarını anlattı. İBB'de çalışan başka bir şoförün Diyarbakır'dan para karşılığında uyuşturucu taşıyabileceklerini söylemesi üzerine uyuşturucu sevkiyatı yapmaya karar verdiklerini belirten İBB'nin şoförleri, 100 bin lira karşılığında uyuşturucuyu taşıdıklarını itiraf etti.

MURAT KARAMAN
İBB şoföründen uyuşturucu itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TAG Otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelendikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracında yaptıkları aramada, 24 kilo 550 gram toz esrar olan toplam 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

İBB şoföründen uyuşturucu itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık

İMAMOĞLU YİNE İNKAR ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şehirler Arası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait araçta uyuşturucu bulunmasının ardından Ekrem İmamoğlu, ne aracın ne de şoförlerin belediyede çalışmadığını ima eden açıklama yaptı. SABAH, uyuşturucu madde taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracının şoförlerinin ifadesine ulaştı.

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İBB şoföründen uyuşturucu itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık

Cenaze aracının şoförü olan 44 yaşındaki Ersin Erbay, ifadesinde 10 bin lira maaşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söyledi. Erbay, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olan N. B.'nin kendisine "Eğer Diyarbakır'a giderseniz Diyarbakır'dan esrar gelecek ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır'a gideceğiniz zaman beni ara istersen o kişinin numarasını veririm" dediğini anlattı.

İBB şoföründen uyuşturucu itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık

"100 BİN LİRAYA TAŞIDIK"

Birlikte yakalandıkları Bünyamin Samancı'nın iki evli olduğunu ve bankaya 77 bin lira borcu olduğunu anlatan Erbay, "N. B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da borcumu kapatayım bir kereliğini bu işi yapalım dedi.

İBB şoföründen uyuşturucu itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık

8 Ekim'de İstanbul'un belirli bölgelerinden 5 cenaze topladık ve saat 19.00 gibi İstanbul'dan çıkış yaptık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürecektik. Daha önce İBB'de şoför olan N.B.den aldığım telefon numarasını aradım ve Diyarbakır'a biz geliyoruz dedim.

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