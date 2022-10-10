İBB şoföründen uyuşturucu itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracında 24'ü esrar tozu olmak üzere 144 kg esrar yakalandı. Otoyolda durdurulan İBB'ye ait cenaze nakil aracında onlarca kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesi sonrası İBB, şoförlerin belediye çalışanı olmadığını öne sürse de şoförler ifadelerinde uyuşturucu ticaretinin bütün detaylarını anlattı. İBB'de çalışan başka bir şoförün Diyarbakır'dan para karşılığında uyuşturucu taşıyabileceklerini söylemesi üzerine uyuşturucu sevkiyatı yapmaya karar verdiklerini belirten İBB'nin şoförleri, 100 bin lira karşılığında uyuşturucuyu taşıdıklarını itiraf etti.