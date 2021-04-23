23 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilmiş ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yılda 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı İçişleri tarafından gönderilen genelge ile birlikte açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, 23 Nisan Cuma günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması detayları belli oldu. Peki, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor? İşte İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri