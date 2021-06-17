İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere risk grupları içerisinde bulunan vatandaşlara belirli günlerde ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyordu. Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanlığı genelgesinde konuya ilişkin detaylar yayınlandı. Bu kapsamda; 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve bilgiler.