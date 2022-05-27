İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte? 2022 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi kadroda alım olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 bin 546 personel alımı yapılacağı müjdesini verdi. Merkez ve taşra teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı gibi pek çok ünvanda sözleşmeli personel alımı yapılacak. 17 Haziran'da başlayacak olan personel alımı e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Peki İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman? 3 bin 546 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve formu yayınlandı mı? İşte tüm bilgiler…