İstanbul'u etkisi altına alan fırtınalı ve sağanak yağışlı hava koşulları şehrin deniz ulaşımına da olumsuz etkilerde bulunması sonrasında İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurlarının bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Söz konusu ulaşım araçlarını kullanacak olan ve sefer iptali detaylarını öğrenmek isteyenler "İDO - vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor. İşte iptal olan kalkış saatler ve İDO bilet iptal etme - değiştirme bilgileri.