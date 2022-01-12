İstanbul'u dün akşam saatlerinden bu yana etkileyen fırtınalı ve sağanak yağışlı hava etkisini sürdürürken şehrin deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi. Bu kapsamda İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurlarının planlı seferlerinden bazıları deniz ve hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi. İptallere ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise "İDO - vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

İDO - VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU, HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

İptal olan İDO - Vapur seferlerine ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;