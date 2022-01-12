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Giriş Tarihi: 12.01.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 10:32

İDO - vapur seferleri iptal mi oldu? 12 Ocak 2022 hangi İDO - vapur seferleri iptal edildi?

İstanbul'u etkisi altına alan fırtınalı ve sağanak yağışlı hava koşulları şehrin deniz ulaşımına da olumsuz etkilerde bulunması sonrasında İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurlarının bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Söz konusu ulaşım araçlarını kullanacak olan ve sefer iptali detaylarını öğrenmek isteyenler "İDO - vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor. İşte iptal olan kalkış saatler ve İDO bilet iptal etme - değiştirme bilgileri.

İDO - vapur seferleri iptal mi oldu? 12 Ocak 2022 hangi İDO - vapur seferleri iptal edildi?

İstanbul'u dün akşam saatlerinden bu yana etkileyen fırtınalı ve sağanak yağışlı hava etkisini sürdürürken şehrin deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi. Bu kapsamda İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurlarının planlı seferlerinden bazıları deniz ve hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi. İptallere ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise "İDO - vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

İDO - VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU, HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

İptal olan İDO - Vapur seferlerine ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;

İDO - vapur seferleri iptal mi oldu? 12 Ocak 2022 hangi İDO - vapur seferleri iptal edildi?

İDO VE ŞEHİR HATLARINDA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile şehir hatlarında bazı seferler, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

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İDO - vapur seferleri iptal mi oldu? 12 Ocak 2022 hangi İDO - vapur seferleri iptal edildi?

İDO'NUN HANGİ SEFERLERİ İPTAL OLDU?

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 09.15 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma: 19.00 seferi"

İDO - vapur seferleri iptal mi oldu? 12 Ocak 2022 hangi İDO - vapur seferleri iptal edildi?

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU?

İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti sebebiyle yapılamadığı ifade edildi.

İDO - vapur seferleri iptal mi oldu? 12 Ocak 2022 hangi İDO - vapur seferleri iptal edildi?

İDO BİLET İPTALİ NASIL YAPILIR?

Bilet İptali ido.com.tr, ido mobil uygulama veya çağrı merkezi üzerinden satın aldığınız seyahat biletinizi dilerseniz iptal/iade edebilirsiniz.*

İptal/iade işlemlerini hemen başlatmak için ido.com.tr'de yer alan ilgili alanları doldurmalısınız.

Satın aldığınız seyahat biletine ait iptal/iade koşullarına ait bilgilere ido.com.tr'den erişebilirsiniz.

*Gişe ve acenteden alınan biletlerin iptal/iadesi ancak gişe ve acente üzerinden yapılabilmektedir.

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