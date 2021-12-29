İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? İETT zammı güncel tarife 2022! Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?

Toplu taşımaya gelen son dakika zammı ardından İETT akbil fiyatları ne kadar sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Her gün işe, okula gitmek için otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs kullanan vatandaşlar yeni tarifeyi merak ediyor. İBB tarafından İstanbulkart bilet ücretlerine yani metro, metrobüs, vapur ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce çıkarılan kararın ardından detaylar belli oldu. Peki İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?