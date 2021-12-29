İETT akbil fiyatları ne kadar, kaç TL? İETT zammı güncel tarife 2022! Otobüs, vapur, metro, minibüs, taksi ve metrobüs toplu ulaşım zammı ne kadar oldu?

2022 ZAMLI AKBİL TARİFE ÜCRETLERİ
UKAME'de alınan son zam kararıyla İstanbul'da öğrenci aylık akbil ücreti 57 TL'den 77.52 TL'ye çıktı. Aylık akbil kullanmayıp tek basımı tercih eden öğrenciler de yeni dönemde 1.95 TL yerine 2.65 TL harcayacak.
İstanbul kart veya tam kart olarak bilinen tam akbil ücreti son zamla beraber tek seferlik kullanım 4.03 liradan 5.47 liraya çıktı.
Aylık abonelik sistemi ile kullanılabilen mavi kart ücreti 317 TL civarından 431 lira 12 kuruşa çıktı. Yani mavi kart ücretine tek seferde 114 lira zam yapıldı.
UKOME'de taksiciler adına söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Kısa mesafe (indi bindi) ücretlerine yüzde 100, km başına ise yüzde 60 zam talep ediyoruz" dedi.
Aksoy ayrıca, minibüsçü esnafı için öğrenci indi bindisiyle normal indi bindinin eşitlenmesini talep ettiklerini belirtti.
Minibüsçüler adına söz alan bir temsilci ise, maliyetlerin kendilerini teker dönderemeyecek hale getirdiğini belirterek, "En az yüzde 50 zam" istiyoruz dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise İBB'nin elektronik bilete yapılmak istenen yüzde 36 zam teklifini, temmuzda da zam yapıldığını gerekçe göstererek, bakanlık olarak fazla bulduklarını belirtti. Yücel, taksicilerin yüzde 60 teklifinin ise makul olduğunu ifade etti.