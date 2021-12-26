İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar kaç TL oldu, zam mı geldi? 2022 Öğrenci akbiline zam geldi mi?

Geçtiğimiz Cuma günü gelen son dakika haberiyle İstanbul toplu taşıma zammı yapıldığı açıklanırken yeni öğrenci, tam akbil tarifesi fiyatları gündemdeki yerini aldı. Yapılan zam miktarının yüzde 36 olduğu duyurulurken öte yandan vatandaşlar şimdi "Öğrenci, tam, aylık (abonman) akbil ücreti ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerindeki bu artışın 2022 yılı itibarıyla uygulanacağı kaydedildi. Peki, İETT otobüs İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar kaç TL oldu, zam mı geldi? Öğrenci akbiline zam geldi mi? İşte tüm detaylar...