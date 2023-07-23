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Haberler Yaşam İETT otobüsünde direk dansı: Yolcular hayretler içerisinde izledi!
Giriş Tarihi: 23.07.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 12:18

İETT otobüsünde direk dansı: Yolcular hayretler içerisinde izledi!

İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan bir grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Diğer yolcular ise dans edip bağıran grubu şaşkınlıkla izledi. İşte koltuklara basarak direkte de dans eden grubun görüntüleri...

İETT otobüsünde direk dansı: Yolcular hayretler içerisinde izledi!

İETT otobüsüne bir grup direk dansı yaptı. Yolcular şaştı kaldı. Olay Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsünde yaşandı.

İETT otobüsünde direk dansı: Yolcular hayretler içerisinde izledi!

Dün gece otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti.

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İETT otobüsünde direk dansı: Yolcular hayretler içerisinde izledi!

Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.

İETT otobüsünde direk dansı: Yolcular hayretler içerisinde izledi!

Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı.

İETT otobüsünde direk dansı: Yolcular hayretler içerisinde izledi!

Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı.

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