Haberler Yaşam İETT otobüsünde direk dansı: Yolcular hayretler içerisinde izledi!

Giriş Tarihi: 23.07.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 12:18

İETT otobüsünde direk dansı: Yolcular hayretler içerisinde izledi!

İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan bir grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Diğer yolcular ise dans edip bağıran grubu şaşkınlıkla izledi. İşte koltuklara basarak direkte de dans eden grubun görüntüleri...

