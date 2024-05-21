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İETT otobüsünde ilginç tartışma: Arkadan alanlar özürlü o zaman
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
12:20
İETT otobüsünde ilginç tartışma: Arkadan alanlar özürlü o zaman
Sarıyer Ayazağa-Alibeyköy seferini yapan İETT otobüsünün sürücüsü, araca arka kapıdan binen kadın yolcuya tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan tartışmada kadın yolcu, "Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var. O kapıyı açanlar özürlü o zaman" diyerek kendini savundu. Yaşananlar yolcunun cep telefonuna kamerasına anbean yansıdı.