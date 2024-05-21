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Haberler Yaşam İETT otobüsünde ilginç tartışma: Arkadan alanlar özürlü o zaman
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 12:20

İETT otobüsünde ilginç tartışma: Arkadan alanlar özürlü o zaman

Sarıyer Ayazağa-Alibeyköy seferini yapan İETT otobüsünün sürücüsü, araca arka kapıdan binen kadın yolcuya tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan tartışmada kadın yolcu, "Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var. O kapıyı açanlar özürlü o zaman" diyerek kendini savundu. Yaşananlar yolcunun cep telefonuna kamerasına anbean yansıdı.

İHA
İETT otobüsünde ilginç tartışma: Arkadan alanlar özürlü o zaman

Olay Sarıyer Ayazağa-Alibeyköy seferini yapan bir İETT otobüsünde geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Vadi İstanbul durağında bulunan bir durakta bekleyen kadın yolcu, diğer yolcuların indiği sırada arka kapıdan araca bindi.

İETT otobüsünde ilginç tartışma: Arkadan alanlar özürlü o zaman

Ardından şoförün tepkisi üzerine kartını okutmak için ön tarafa gelen yolcu ile sürücü arasında tartışma çıktı.

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İETT otobüsünde ilginç tartışma: Arkadan alanlar özürlü o zaman

Otobüs sürücüsü, "Hanımefendi, yaptığımız işe saygı duyun. Sen otobüse nereden binileceğini bilmiyorsun. Arkadan otobüse binilmiyor. Buraya gelerek benim psikolojimi bozma" diyerek kadına tepki gösterdi.

İETT otobüsünde ilginç tartışma: Arkadan alanlar özürlü o zaman

Bunun üzerine kadın yolcu, "Ben duyuyorum, üslubun güzel değil. Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var.

İETT otobüsünde ilginç tartışma: Arkadan alanlar özürlü o zaman

Nasıl arkadan binilmiyor? O kapıyı açanlar özürlü o zaman" diyerek kendini savundu. İkili arasında çıkan ilginç tartışma kısa sürede son bulurken, o anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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