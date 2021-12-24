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Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 17:30

İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni Akbil toplu taşıma bilet ücretleri ne kadar, kaç para?

İstanbul'da toplu taşıma zammı yapılığı duyuruldu. Gelen bu bilginin ardından ise binlerce vatandaş "Öğrenci, tam, aylık (abonman) akbil ücreti ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıca özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti böylece yüzde 36 zamlanmış oldu. Yapılan büyük zammın ardından ise konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Peki, İETT İstanbul tam ve aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, zamlandı mı? Öğrenci akbiline zam geldi mi? İşte son dakika haberinin detayları...

İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni Akbil toplu taşıma bilet ücretleri ne kadar, kaç para?

İstanbul toplu taşıma zammı milyonların gündemindeki yerini aldı. Gelen son dakika bilgisine göre elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Gelen bu açıklama sonrasında binlerce vatandaş internet üzerinden konu ile ilgili "İETT İstanbul tam, aylık (abonman) öğrenci akbili ne kadar, kaç TL oldu?" Şeklindeki sorularına cevap aramaya başladı. İşte Aralık 2021 zamlı İstanbul tam, aylık öğrenci akbili ücreti ve detaylar...

İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni Akbil toplu taşıma bilet ücretleri ne kadar, kaç para?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

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İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni Akbil toplu taşıma bilet ücretleri ne kadar, kaç para?

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni Akbil toplu taşıma bilet ücretleri ne kadar, kaç para?
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İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni Akbil toplu taşıma bilet ücretleri ne kadar, kaç para?
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