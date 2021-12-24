İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni Akbil toplu taşıma bilet ücretleri ne kadar, kaç para?

İstanbul'da toplu taşıma zammı yapılığı duyuruldu. Gelen bu bilginin ardından ise binlerce vatandaş "Öğrenci, tam, aylık (abonman) akbil ücreti ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıca özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti böylece yüzde 36 zamlanmış oldu. Yapılan büyük zammın ardından ise konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Peki, İETT İstanbul tam ve aylık öğrenci akbili ne kadar oldu, zamlandı mı? Öğrenci akbiline zam geldi mi? İşte son dakika haberinin detayları...