İFTAR MENÜSÜ ÖNERİLERİ: Ramazan 2. günü iftar menüsü ile bugün ne pişirsem? İşte Pratik, kolay, lezzetli yemek tarifleri!

On bir ayın sultanı ramazanın gelişi ile akşam yemeği masaları daha da özeniliyor. Ramazan ayının 2. Gününde doyurucu ve birbirinden lezzetli iftar menüsü hazırlayabilmek için şimdiden araştırmalar başladı. Uzmanlara göre; bol su kaybettiğimiz bu günlerde menülerin olmazsa olmazı sıcacık çorba ve sulu yemekler… Bu ayda sahurda ve iftarda kişilerin yedikleri besinlere dikkat etmesi büyük önem arz ediyor. Peki, Ramazan ayı 2. Günü için iftar menüsü önerileri nelerdir? Bugün ne pişirsem? İşte en güzel, farklı, pratik iftar menüsü önerileri…