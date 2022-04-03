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Haberler Yaşam İFTAR MENÜSÜ ÖNERİLERİ: Ramazan 2. günü iftar menüsü ile bugün ne pişirsem? İşte Pratik, kolay, lezzetli yemek tarifleri!
Giriş Tarihi: 03.04.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 13:04

İFTAR MENÜSÜ ÖNERİLERİ: Ramazan 2. günü iftar menüsü ile bugün ne pişirsem? İşte Pratik, kolay, lezzetli yemek tarifleri!

Mübarek Ramazan ayının 2. gününde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar ''İftar menüsü önerileri ile Bugün ne pişirsem?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sofraların bereketlendiği bugünde yine en leziz yemek tarifleri araştırılıyor. Uzmanlar; iftar sofrasında muhakkak hurma, sıcak çorba ve su olması gerektiğini vurguluyor. Oruç ibadetinin 2. Gününde kusursuz iftar menüsü hazırlamak isteyenler en lezzetli, doyurucu ve sağlıklı tariflere ve önerilere göz atıyor. Günün en güzel menüsünü oluşturmak için "Ramazan 2. Günü iftar menüsü önerileri ile bugün ne pişirsem?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte tadı damaklarda kalacak öneriler ve ayrıntılı tarif listesi…

İFTAR MENÜSÜ ÖNERİLERİ: Ramazan 2. günü iftar menüsü ile bugün ne pişirsem? İşte Pratik, kolay, lezzetli yemek tarifleri!

On bir ayın sultanı ramazanın gelişi ile akşam yemeği masaları daha da özeniliyor. Ramazan ayının 2. Gününde doyurucu ve birbirinden lezzetli iftar menüsü hazırlayabilmek için şimdiden araştırmalar başladı. Uzmanlara göre; bol su kaybettiğimiz bu günlerde menülerin olmazsa olmazı sıcacık çorba ve sulu yemekler… Bu ayda sahurda ve iftarda kişilerin yedikleri besinlere dikkat etmesi büyük önem arz ediyor. Peki, Ramazan ayı 2. Günü için iftar menüsü önerileri nelerdir? Bugün ne pişirsem? İşte en güzel, farklı, pratik iftar menüsü önerileri…

İFTAR MENÜSÜ ÖNERİLERİ: Ramazan 2. günü iftar menüsü ile bugün ne pişirsem? İşte Pratik, kolay, lezzetli yemek tarifleri!

İFTAR SOFRALARININ OLMAZSA OLMAZI: KABAK ÇORBASI

MALZEMELER

3 adet kabak
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet pırasa
1 diş kıyılmış sarımsak
1 çorba kaşığı un
1 adet patates
6 su bardağı su
1 su bardağı krema
Yeteri kadar tuz ve karabiber
Üzeri için

1 çorba kaşığı krema
Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın. Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun. Sarımsak, ardından un ekleyip karıştırın. Kabakların ve patatesin kabuklarını temizlenip küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin. Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Daha sonra blenderden geçirin. Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın. Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu krema ile süsleyin ve servis yapın

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TADI DAMAKLARDA KALACAK: HÜNKARBEĞENDİ

HÜNKARBEĞENDİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hünkar beğendi için gerekli malzemeler şunlardır:

  • 500 gram koyun eti
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 adet soğan
  • 1 çorba kaşığı sirke
  • 2 adet domates
  • 2.5 su bardağı sıcak su
  • 5 adet patlıcan
  • 1.5 çorba kaşığı un
  • 1.5 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz ve kekik

HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİ TARİFİ / YAPILIŞI

Tencereye etleri ekleyin, etler bıraktığı suyu çekene kadar kavurun ve karıştırın. Sonrasında tereyağını ve üzerine küçük dilimlere kesilmiş soğanları ekleyin. Yaklaşık 3 dakika daha etlerle birlikte eklediklerinizi kavurun. 1 çorba kaşığı sirkeyi tencerenize ekleyin.

Doğradığınız domatesleri, kekiği sıcak suyun ve son olarak da tuzu ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin ve yer yer karıştırın.

Patlıcanları ateşte közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu ise iyice süzün. Keskin bir bıçak yardımıyla çok ince kıyın.

Tereyağını bir tavada eritin, 1.5 çorba kaşığı unu ekleyin sararana kadar kavurun. Sürekli karıştırarak soğuk sütü ilave edin. Karışım koyulaştığında ateşten alın. İnce olarak kıyılmış patlıcanları, tuzu ve rendelediğiniz kaşar peynirini yemeğinize ekleyin, seri bir şekilde karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine etleri ekleyerek servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ ÖNERİLERİ: Ramazan 2. günü iftar menüsü ile bugün ne pişirsem? İşte Pratik, kolay, lezzetli yemek tarifleri!

TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI

Pirinç Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı pirinç (6 kişilik)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı tel şehriye (tercihe göre)
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1 adet tavuk suyu (tercihe göre)
  • 1-2 damla limon

Pirinç Pilavı Tarifi Yapılışı

Bir kaba önceden hazırladığınız pirinçleri ve üzerine sıcak suyu ilave edip 15 dakika bekletin.

Beklettikten sonra pirinçleri süzüp iyice yıkayın

Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun. Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz.

Pilav piştikten sonra sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz. Pirinç pilavı tarifini başarı ile gerçekleştirdik. Afiyet olsun…

İFTAR MENÜSÜ ÖNERİLERİ: Ramazan 2. günü iftar menüsü ile bugün ne pişirsem? İşte Pratik, kolay, lezzetli yemek tarifleri!

HAFİF Mİ HAFİF BİR LEZZET: ÇİKOLATALI MOUSSE

MALZEMELER

  • 200 ml krema
  • 2 çorba kaşığı pudra şekeri
  • 2 paket 80 gramlık bitter çikolata
  • Üzeri için: 1 su bardağı dondurulmuş böğürtlen
  • 2 çorba kaşığı pudra şekeri
  • Yarım su bardağı su
  • 1 paket 80 gramlık beyaz çikolata

YAPILIŞI

Kremayı geniş bir kaba alıp 2 çorba kaşığı pudra şekerini ekleyin ve koyu bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı ekleyip karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurup buzdolabında 20 dakika bekletin. Daha sonra büyük bir fincan ya da bir kaseye sıkın. Böğürtlenleri bir tavaya alıp üzerine pudra şekeri ve suyu ekleyip ocağa oturtun. Karışımı hafifçe ılıtıp kremanın üzerine gezdirin.
Benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.

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