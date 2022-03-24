Haberler Yaşam İftar saati: 2022 İftar saatleri listesi! 81 il için iftar saati vakitleri belli oldu

Giriş Tarihi: 24.03.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 09:48

İftar saati: 2022 İftar saatleri listesi! 81 il için iftar saati vakitleri belli oldu

İslam aleminin Ramazan ayı boyunca idrak edeceği oruç ibadeti için iftar saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve diğer iller için iftar saatleri vakitlerini duyurdu. Oruç tutmaya niyetli olan vatandaşlar İftar saat kaçta yapılacak ve sahura saat kaçta kalkılacak sorularına cevap ararken Ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. Sahur ve iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği saatlerde eda ediliyor. İşte Ramazan İmsakiyesi 2022 İftar saati ve İftar saatleri listesi ile 81 il için iftar saati vakitleri