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Haberler Yaşam İftar saati: 2022 İftar saatleri listesi! 81 il için iftar saati vakitleri belli oldu
Giriş Tarihi: 24.03.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 09:48

İftar saati: 2022 İftar saatleri listesi! 81 il için iftar saati vakitleri belli oldu

İslam aleminin Ramazan ayı boyunca idrak edeceği oruç ibadeti için iftar saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve diğer iller için iftar saatleri vakitlerini duyurdu. Oruç tutmaya niyetli olan vatandaşlar İftar saat kaçta yapılacak ve sahura saat kaçta kalkılacak sorularına cevap ararken Ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. Sahur ve iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği saatlerde eda ediliyor. İşte Ramazan İmsakiyesi 2022 İftar saati ve İftar saatleri listesi ile 81 il için iftar saati vakitleri

İftar saati: 2022 İftar saatleri listesi! 81 il için iftar saati vakitleri belli oldu

İftar saati Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden duyuruluyor. Mübarek üç aylardan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm yurtta vatandaşlar ilk sahura kalkarak niyet edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye yayınlandı. Böylece ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak, iftar saat kaçta gibi sorular da cevabını buldu. İşte 2022 yılı Ramazan İmsakiyesine göre gün gün imsak, sahur, iftar saati

İftar saati: 2022 İftar saatleri listesi! 81 il için iftar saati vakitleri belli oldu

İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

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DİYANET İLE İFTAR SAATLERİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı doğrultusundan il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Ramazanın ilk orucu için sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

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İftar saati: 2022 İftar saatleri listesi! 81 il için iftar saati vakitleri belli oldu

RAMAZAN AYI ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İftar saati: 2022 İftar saatleri listesi! 81 il için iftar saati vakitleri belli oldu

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü

İftar saati: 2022 İftar saatleri listesi! 81 il için iftar saati vakitleri belli oldu
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