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Haberler Yaşam İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT: Bugün iftar ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:59

İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT: Bugün iftar ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti

Mübarek Berat Kandili 13 Şubat Perşembe bugün idrak ediliyor. Rahmet, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan-ı Şerif'e 15 gün kaldığını müjdeleyen bu mübarek günü ibadet ve maneviyatla dolu geçirmek isteyenler oruç ibadetlerini gerçekleştiriyor. Oruçlarını tutan Müslümanlar iftar vakitleri için araştırmalarına başladı. Diyanet iftar vakitlerini paylaştı. Peki,13 Şubat iftar ne zaman, saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti

İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT: Bugün iftar ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti

İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti 2025 Diyanet imsakiyesi üzerinden kontrol ediliyor. Berat Kandili vesilesiyle bu mübarek günü maneviyat yüklü ve ibadetle gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Oruç tutan vatandaşlar imsakiyeye yöneldi. Peki,13 Şubat iftar ne zaman, saat kaçta? İşte iftar vakitleri…

İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT: Bugün iftar ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti

13 ŞUBAT İSTANBUL İFTAR VAKTİ

Diyanet İmsakiyesi 2025 bilgilerine göre iftar vakitleri her ilde farklılık gösteriyor

İstanbul'da bugün iftar vakti ve akşam ezanı saati 18:42 olarak açıklandı.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

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İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT: Bugün iftar ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti

ANKARA'DA İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT

Mübarek Berat Kandili'nde Ankara için iftar saati:
Ankara'da bugün iftar vakti ve akşam ezanı saati 18:29 olarak açıklandı.

ANKARA İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT: Bugün iftar ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti

İZMİR'DE İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT

Berat Kandili'nde İzmir için iftar saati:
İzmir'de bugün iftar vakti ve akşam ezanı saati 18:54 olarak açıklandı.

İZMİR İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT: Bugün iftar ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti

BERAT GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve faziletleri;

Oruç tutmak: Berat Gecesi sabahını oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu eylem hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

Vakit Namazları kılmak: Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmayın.

Nafile Namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

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