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İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT: Bugün iftar ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
10:59
İFTAR VAKTİ 13 ŞUBAT: Bugün iftar ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti
Mübarek Berat Kandili 13 Şubat Perşembe bugün idrak ediliyor. Rahmet, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan-ı Şerif'e 15 gün kaldığını müjdeleyen bu mübarek günü ibadet ve maneviyatla dolu geçirmek isteyenler oruç ibadetlerini gerçekleştiriyor. Oruçlarını tutan Müslümanlar iftar vakitleri için araştırmalarına başladı. Diyanet iftar vakitlerini paylaştı. Peki,13 Şubat iftar ne zaman, saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakti