İhanet telefonu bakıcıdan geldi: Kan donduran cinayette akılalmaz detay!

"ALKOLÜN ETKİSİYLE ATEŞ ETTİM"

Şüpheli Tuncay Erol'un ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu ve hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Erol, ifadesinde ayrıca şunları söyledi: "Güler son iki ayda bana mesafe koydu. Evine almadı. Çocuklarına bakan Umıda H. isimli bakıcı beni arayarak Güler'in beni aldattığını söyledi. Olay gecesi çalıştığı müzikole gittim.