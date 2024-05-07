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İhanet telefonu bakıcıdan geldi: Kan donduran cinayette akılalmaz detay!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:00
İhanet telefonu bakıcıdan geldi: Kan donduran cinayette akılalmaz detay!
İstanbul'da müzikholde çalışan Güler Gökgöz, sevgilisi Tuncay Erol tarafından iki evladının gözleri önünde katledildi. Yürütülen soruşturmada yeni detaylar elde edildi. Tuncay Erol'un ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken Güler Gökgöz'ün çocuklarına bakan Umida H.'nin ifadesi şaşkına çevirdi: Tuncay ile ben de görüşüyordum!