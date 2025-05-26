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İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
15:26
İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Özcan Deniz'in yazıp yönettiği İkinci Şans konusu ile dram ve romantik tür yapımlarda dikkat çekiyor. Yasemin ve Cemal'in hikayesine odaklanan film matematik öğretmeni bir anne ile geçmişinden kurtulmak isteyen bir babanın aşkını anlatıyor. Peki; İkinci Şans oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? İşte filme dair merak edilenler...