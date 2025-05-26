İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı İkinci Şans konusu ve oyuncuları ile filme denk gelenlerin gündeminde. Bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında olacak yapım gündemdeki yerini aldı. Peki; İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?