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Haberler Yaşam İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 15:26

İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Özcan Deniz'in yazıp yönettiği İkinci Şans konusu ile dram ve romantik tür yapımlarda dikkat çekiyor. Yasemin ve Cemal'in hikayesine odaklanan film matematik öğretmeni bir anne ile geçmişinden kurtulmak isteyen bir babanın aşkını anlatıyor. Peki; İkinci Şans oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? İşte filme dair merak edilenler...

İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı İkinci Şans konusu ve oyuncuları ile filme denk gelenlerin gündeminde. Bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında olacak yapım gündemdeki yerini aldı. Peki; İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?

İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?

İKİNCİ ŞANS KONUSU

Matematik öğretmeni olan çok güzel bir kadın Yasemin ile et restoranı sahibi karizmatik gurme Cemal'in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evliliğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir.

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İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar.

İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?

İKİNCİ ŞANS OYUNCULARI

Özcan Deniz - Cemal
Nurgül Yeşilçay - Yasemin
Mesut Can Tomay - Mahmut
Tolga Deniz - Mesut
Afra Saraçoğlu - Çiçek
Berrin Arısoy Akhasanoğlu
Fulya Şirin
Anıl Altınöz
Aybike Turan
Duygu Çelebi
Füsun Erbulak

İkinci Şans konusu ve oyuncuları: İkinci Şans filmi nerede ve ne zaman çekildi?

İKİNCİ ŞANS FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 yapımı filmin çekimleri İstanbul ve Ayvalık'ta gerçekleşti.