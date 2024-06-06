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İl dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları TIKLA SORGULA
Giriş Tarihi: 06.06.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
17:02
Öğretmen il dışı yer değiştirme sonuçları 2024 yılı için bekleniyor. 3 Haziran'da başlayan il dışı tayin başvuruları 7 Haziran'da sona erecek. Tercihler ihtiyaç listesine göre tamamlanacak. Toplam 41 tercih hakkı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacak. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İller arası yer değiştirme atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklanacak. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlükleri duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Öğretmen il dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB ile 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı…