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Giriş Tarihi: 06.06.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 17:02

İl dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları TIKLA SORGULA

Öğretmen il dışı yer değiştirme sonuçları 2024 yılı için bekleniyor. 3 Haziran'da başlayan il dışı tayin başvuruları 7 Haziran'da sona erecek. Tercihler ihtiyaç listesine göre tamamlanacak. Toplam 41 tercih hakkı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacak. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İller arası yer değiştirme atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklanacak. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlükleri duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Öğretmen il dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB ile 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı…

İl dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları TIKLA SORGULA

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 7 Haziran tarihinde sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmenler, il dışı yer değiştirme sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Yer değiştirme atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, MEB ile 2024 Öğretmen il dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı…

İl dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları TIKLA SORGULA

ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Buna göre iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 3 Haziran'da başladı ve 7 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Öğretmen il dışı tayin başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılıyor.

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İl dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları TIKLA SORGULA

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edecek.

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekecek.

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İl dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları TIKLA SORGULA

41 ADET TERCİH HAKKI BULUNACAK

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecek.

Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

İl dışı yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları TIKLA SORGULA

ATAMALAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Öğretmen il dışı atama sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

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