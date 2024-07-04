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Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 16:54

İl içi ve il dışı atama tarihleri 2024: MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen tayin tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tarihlerini açıkladı. Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi 2024 araştırmaları başlarken MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman merak ediliyor. 'Öğretmenlerimizin çalışma ortamlarını düzenlemek ve eğitimde huzur iklimi oluşturmak önceliklerimiz arasındadır.2 diyen Bakan Tekin geri sayımı başlattı. İşte, öğretmen tayin başvuru tarihleri...

İl içi ve il dışı atama tarihleri 2024: MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen tayin tarihleri

İl içi ve il dışı öğretmen atama takvimi belli oldu. Bakan Tekin'in sosyal medya hesabından paylaştığı takvimde başvuru tarihleri bekleniyor. MEBBİS üzerinden alınması beklenen başvurular temmuz ayında başlayacak. Öğretmen tayin başvuruları kılavuz bilgileri kapsamında gerçekleşecek. İşte; MEB ile 2. yer değiştirme başvuru tarihleri 2024...

İl içi ve il dışı atama tarihleri 2024: MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen tayin tarihleri

BAKAN TEKİN AÇIKLADI: 2. KEZ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin şu sözleri kaydetti:

Öğretmenlerimizin çalışma ortamlarını düzenlemek ve eğitimde huzur iklimi oluşturmak önceliklerimiz arasındadır. Öğretmenler Odası Buluşmaları'mızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

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İl içi ve il dışı atama tarihleri 2024: MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen tayin tarihleri

ÖĞRETMEN 2. YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde,

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İl içi ve il dışı atama tarihleri 2024: MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen tayin tarihleri

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI

İlk yer değiştirmede şartlar aşağıdaki gibi açıklanmıştı:

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1'inci ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1'inci ve 2'nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

İl içi ve il dışı atama tarihleri 2024: MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen tayin tarihleri

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

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