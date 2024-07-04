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İl içi ve il dışı atama tarihleri 2024: MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen tayin tarihleri
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
16:54
İl içi ve il dışı atama tarihleri 2024: MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen tayin tarihleri
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tarihlerini açıkladı. Öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi 2024 araştırmaları başlarken MEB ile isteğe bağlı 2. yer değiştirme başvuruları ne zaman merak ediliyor. 'Öğretmenlerimizin çalışma ortamlarını düzenlemek ve eğitimde huzur iklimi oluşturmak önceliklerimiz arasındadır.2 diyen Bakan Tekin geri sayımı başlattı. İşte, öğretmen tayin başvuru tarihleri...