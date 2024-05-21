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Haberler Yaşam İl içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:19

İl içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı

Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları 2024 yılı için bekleniyor. 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınan il içi tayin başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı değerlendirmeleri devam ediyor. Yer değiştirme atama sonuçları bu yıl da müdürlükler aracılığıyla duyurulacak olup MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklanacak. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlükleri duyuruları binlerce öğretmen tarafından yakından takip ediyor. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB ile 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı…

İl içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmenler, il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Her ilin kendi müdürlükleri üzerinden yayımlayacağı yer değiştirme atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, MEB ile 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı…

İl içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları, 13 Mayıs Pazartesi başladı ve 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erdi.

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapıldı.

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İl içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı

ATAMALAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek. Öğretmen il içi atama sonuçları, 22 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

İl içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı

HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

İl içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMESONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

MEBBİS İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI

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