İl içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmenler, il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Her ilin kendi müdürlükleri üzerinden yayımlayacağı yer değiştirme atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, MEB ile 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı…