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İl içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
11:19
Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları 2024 yılı için bekleniyor. 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınan il içi tayin başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı değerlendirmeleri devam ediyor. Yer değiştirme atama sonuçları bu yıl da müdürlükler aracılığıyla duyurulacak olup MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklanacak. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlükleri duyuruları binlerce öğretmen tarafından yakından takip ediyor. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB ile 2024 Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı…