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Haberler Yaşam İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve saatleri…
Giriş Tarihi: 27.03.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 15:55

İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve saatleri…

2023 Ramazan ayının beşinci gününde iftar saati için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başında yayınlanan İstanbul imsakiye detayları ve iftar saatleri, bugünün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere iftar saati ileri gidiyor. On Bir Ayın Sultanı, Ramazan'ın beşinci günü yani 27 Mart Pazartesi tarihinde, İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? İşte, 2023 Diyanet Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve iftar saatleri…

İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve saatleri…

Bereket ayı Ramazan'ın 5. Günü idrak ediliyor. Bugün, Ramazan imsakiye takvimine göre beşinci kez iftar yapılacak. İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere, il il iftar saatleri ve ezan vakti araştırılıyor. Bu nokta, 81 ilde yaşayan vatandaşlar, "Bugün iftar saat kaçta, iftar saati için ne kadar kaldı" gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte; İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya ve il il iftar saati…

İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve saatleri…

İL İL İFTAR SAATİ KAÇTA? (27 MART 2023)

>>Ankara iftar saati 19:14

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İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve saatleri…

>>İstanbul iftar saati 19:30

İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve saatleri…

>>İzmir iftar saati 19:36 olarak açıklandı.

İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve saatleri…

İL İL İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ 27 MART

Ramazan ayının dört günü geride kaldı. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkanlar, akşam saatleriyle iftar vakitlerini merak ediyor.

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