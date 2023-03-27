Haberler Yaşam İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve saatleri…

Giriş Tarihi: 27.03.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 15:55

İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve saatleri…

2023 Ramazan ayının beşinci gününde iftar saati için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başında yayınlanan İstanbul imsakiye detayları ve iftar saatleri, bugünün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere iftar saati ileri gidiyor. On Bir Ayın Sultanı, Ramazan'ın beşinci günü yani 27 Mart Pazartesi tarihinde, İl il iftar vakti saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunuyor? İşte, 2023 Diyanet Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve iftar saatleri…