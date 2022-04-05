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Haberler Yaşam İl il İmsakiye 2022 takvimi ile iftar saatleri: 5 Nisan bugün İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 15:49

İl il İmsakiye 2022 takvimi ile iftar saatleri: 5 Nisan bugün İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İmsakiye 2022 takvimi, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlandı! Sahura kalkarak niyetlerini eden Müslümanlar, akşam saatlerinin yaklaşması ile birlikte iftar vakti ve iftar saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere İstanbul iftar vakti, ilden ile ve günden güne değişkenlik gösteriyor. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya iftar vakti ve il il Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri bu başlık altında yer alıyor. Peki, Diyanet İmsakiye 2022 takvimine göre, İstanbul'da iftar vakti saat kaçta, iftar ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri!

İl il İmsakiye 2022 takvimi ile iftar saatleri: 5 Nisan bugün İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İmsakiye 2022 takvimi ile İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti ve İzmir iftar saati belli oldu! Sabaha karşı sahura kalkan müminler, iftar saati yaklaştıkça iftar saati kaçta sorusuna yer aramaya başladı. İmsakiye 2022 takvimi üzerinden iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgileri daha önce belli olmuştu. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da iftar saat kaçta? Diyanet tarafından yayınlanan İmsakiye 2022 takvimi sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte il il imsakiye takvimi;

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2022 | İMSAKİYE TAKVİMİ İLE İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İşte, iftar saatleri ve sahur vakti;

İl il İmsakiye 2022 takvimi ile iftar saatleri: 5 Nisan bugün İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan İmsakiyesi 2022 - İftar Saatleri

Ramazan ayında 30 gün boyunca iftar vakti ve sahur vakti için İmsakiye 2022 sayfamızı takip edebilirsiniz. >> İftar Vakti << linkine tıklayarak yaşadığınız ilin akşam ezanı saatine ulaşabilirsiniz. >> Sahur Vakti << linkine tıklayarak ise sahur saati öğrenebilirsiniz.

(Sayfayı Aşağıya Sürükleyerek Tüm İller İçin İftar Vakti ve Sahur Saatlerini Görebilirsiniz)

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İl il İmsakiye 2022 takvimi ile iftar saatleri: 5 Nisan bugün İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İzmir İftar Ve Sahur Vakti

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 05:20

İftar Vakti: 19:45

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:18

İftar Vakti: 19:46

Diğer İller İçin >>> İmsakiye 2022 <<< linkine tıklayarak iftar ve sahur saatlerine ulaşabilirsiniz.

İl il İmsakiye 2022 takvimi ile iftar saatleri: 5 Nisan bugün İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ankara İftar Ve Sahur Vakti

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:53

İftar Vakti: 19:23

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:51

İftar Vakti: 19:24

Diğer İller İçin >>> İmsakiye 2022 <<< linkine tıklayarak iftar ve sahur saatlerine ulaşabilirsiniz.

İl il İmsakiye 2022 takvimi ile iftar saatleri: 5 Nisan bugün İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti, İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Bursa İftar Ve Sahur Vakti

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 05:08

İftar Vakti: 19:38

6 Nisan Çarşamba:

Sahur Vakti: 05:16

İftar Vakti: 19:39

Diğer İller İçin >>> İmsakiye 2022 <<< linkine tıklayarak iftar ve sahur saatlerine ulaşabilirsiniz.

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