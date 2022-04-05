İmsakiye 2022 takvimi, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlandı! Sahura kalkarak niyetlerini eden Müslümanlar, akşam saatlerinin yaklaşması ile birlikte iftar vakti ve iftar saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere İstanbul iftar vakti, ilden ile ve günden güne değişkenlik gösteriyor. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya iftar vakti ve il il Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri bu başlık altında yer alıyor. Peki, Diyanet İmsakiye 2022 takvimine göre, İstanbul'da iftar vakti saat kaçta, iftar ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri!