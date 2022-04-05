İmsakiye 2022 takvimi ile İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti ve İzmir iftar saati belli oldu! Sabaha karşı sahura kalkan müminler, iftar saati yaklaştıkça iftar saati kaçta sorusuna yer aramaya başladı. İmsakiye 2022 takvimi üzerinden iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgileri daha önce belli olmuştu. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da iftar saat kaçta? Diyanet tarafından yayınlanan İmsakiye 2022 takvimi sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte il il imsakiye takvimi;

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2022 | İMSAKİYE TAKVİMİ İLE İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İşte, iftar saatleri ve sahur vakti;