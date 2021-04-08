On bir ayın sultanı olarak tanımlanan mübarek aya sayılı günler kala Diyanet tarafından 2021 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Milyonlar bu kapsamda özellikle ilk sahur ve iftar saatini merak ederek şimdiden araştırmaya başladı. Diyanetin yayımladığı imsakiye ile merak edilen Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu. 13 Nisan tarihinde başlayacak olan bu ayda milyonlar kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirmenin manevi huzuruyla dolup taşacak. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ve sahur vakti…