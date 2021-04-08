Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İl il Ramazan İmsakiyesi 2021 yayımlandı! Diyanet Ramazan İmsakiyesi ezan saatleri ile Ankara, İzmir, İstanbul'da ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 15:52

İl il 2021 yayımlandı! ezan saatleri ile , , 'da ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı olarak tanımlanan mübarek aya sayılı günler kala tarafından 2021 yayımlandı. Milyonlar bu kapsamda özellikle ilk sahur ve iftar saatini merak ederek şimdiden araştırmaya başladı. Diyanetin yayımladığı imsakiye ile merak edilen , , ve il il ilk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu. 13 Nisan tarihinde başlayacak olan bu ayda milyonlar kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirmenin manevi huzuruyla dolup taşacak. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ve sahur vakti…

Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 yayımlandı! İl il Ramazan İmsakiyesi ezan saatleri ile Ankara, İzmir, İstanbul'da ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta?

il il yayınlandı. 13 Nisan tarihine sayılın günler kala ", , ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?" soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya başlamıştı. Hal böyleyken Müslüman alemi, an itibariyle adeta geri sayıma başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman aleminin bu yöndeki araştırmaları ise hız kazandı. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ve sahur vakti…

2021 ANKARA, İZMİR, İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ!

Bu sene 13 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Ramazan ayına oldukça kısa bir süre kaldı. Son dönemde ülke çapında her yıl olduğu gibi huzurla karşılanan bu mübarek ayda oruç tutacak vatandaşlar 2021 İmsakiye araştırmasına çıktı. Yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile beraber Ankara, İzmir, İstanbul ilk iftar ve sahur saati de belli oldu.

Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 yayımlandı! İl il Ramazan İmsakiyesi ezan saatleri ile Ankara, İzmir, İstanbul'da ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 yayımlandı! İl il Ramazan İmsakiyesi ezan saatleri ile Ankara, İzmir, İstanbul'da ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta?

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 yayımlandı! İl il Ramazan İmsakiyesi ezan saatleri ile Ankara, İzmir, İstanbul'da ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta?

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 yayımlandı! İl il Ramazan İmsakiyesi ezan saatleri ile Ankara, İzmir, İstanbul'da ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta?

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA