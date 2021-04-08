Ramazan İmsakiyesi il il yayınlandı. 13 Nisan tarihine sayılın günler kala "Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?" soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya başlamıştı. Hal böyleyken Müslüman alemi, an itibariyle adeta geri sayıma başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman aleminin bu yöndeki araştırmaları ise hız kazandı. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ve sahur vakti…

2021 ANKARA, İZMİR, İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ!

Bu sene 13 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Ramazan ayına oldukça kısa bir süre kaldı. Son dönemde ülke çapında her yıl olduğu gibi huzurla karşılanan bu mübarek ayda oruç tutacak vatandaşlar 2021 İmsakiye araştırmasına çıktı. Yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile beraber Ankara, İzmir, İstanbul ilk iftar ve sahur saati de belli oldu.