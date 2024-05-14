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Haberler Yaşam İl il Türkiye 2023 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:31

İl il Türkiye 2023 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir...

Türkiye'nin 2023 nüfus verileri geçtiğimiz aylarda açıklandı. Böylece; Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirleri de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerde dikkat çeken detaylar da yer aldı. Peki il il Türkiye'nin yeni nüfusu kaç? İşte haberin detayları...

İl il Türkiye 2023 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin nüfus verilerini geçtiğimiz aylarda açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin nüfusu 2023'te 92 bin 824 kişi arttı. Peki il il Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte haberin detayları...

İl il Türkiye 2023 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir...

İŞTE TÜRKİYE'NİN 2023 NÜFUSU

TÜİK verilerine göre; 2022-2023 yılları itibarıyla il il Türkiye nüfusu şöyle:

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İl il Türkiye 2023 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir...

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İl il Türkiye 2023 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir...

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İl il Türkiye 2023 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir...

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