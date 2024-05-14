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İl il Türkiye 2023 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
14:31
İl il Türkiye 2023 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir...
Türkiye'nin 2023 nüfus verileri geçtiğimiz aylarda açıklandı. Böylece; Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirleri de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerde dikkat çeken detaylar da yer aldı. Peki il il Türkiye'nin yeni nüfusu kaç? İşte haberin detayları...