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İl olma potansiyeli olan 67 ilçe belirlendi! Listeye o ilçemiz damgasını vurdu
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
12:03
İl olma potansiyeli olan 67 ilçe belirlendi! Listeye o ilçemiz damgasını vurdu
Türkiye'de toplamda 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Bazı ilçelerimizin nüfusu ise pek çok ilimizi geçmiş durumda. Hal böyle olunca il olmaya aday ilçeler listesi merak konusu oluyor. Bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfusunun yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriter dikkate alınıyor. İşte olma potansiyeli olan 67 ilçe…