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Haberler Yaşam İl olma potansiyeli olan 67 ilçe belirlendi! Listeye o ilçemiz damgasını vurdu
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:03

İl olma potansiyeli olan 67 ilçe belirlendi! Listeye o ilçemiz damgasını vurdu

Türkiye'de toplamda 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Bazı ilçelerimizin nüfusu ise pek çok ilimizi geçmiş durumda. Hal böyle olunca il olmaya aday ilçeler listesi merak konusu oluyor. Bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfusunun yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriter dikkate alınıyor. İşte olma potansiyeli olan 67 ilçe…

İl olma potansiyeli olan 67 ilçe belirlendi! Listeye o ilçemiz damgasını vurdu

İl olmaya aday ilçeler listesi yayınlandı. Buna göre 67 potansiyel ilçenin il olma ihtimali bulunuyor. Peki, il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte o liste;

İl olma potansiyeli olan 67 ilçe belirlendi! Listeye o ilçemiz damgasını vurdu

İŞTE İL OLMAYA ADAY 67 İLÇE

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İl olma potansiyeli olan 67 ilçe belirlendi! Listeye o ilçemiz damgasını vurdu

LÜLEBURGAZ

İl olma potansiyeli olan 67 ilçe belirlendi! Listeye o ilçemiz damgasını vurdu

ÇERKEZKÖY

İl olma potansiyeli olan 67 ilçe belirlendi! Listeye o ilçemiz damgasını vurdu

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