İl olmaya aday ilçeler 2025 güncel liste! 5 yeni ilçe daha eklendi: İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler

"İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler" listesi güncellendi. "İl olmaya aday ilçeler" listesine 5 yeni ilçe eklendi. "Konuşan Haritalar" aracılığıyla yapılan araştırma sonucunda oluşturulan listede; dikkat çeken ilçeler yer aldı. Peki ilk sırada hangi ilçe var? İl olma potansiyeli en yüksek ilçe hangisi? İşte detaylar...