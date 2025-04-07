Haberler
Yaşam
İl olmaya aday ilçeler 2025 güncel liste! 5 yeni ilçe daha eklendi: İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler
Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
10:17
İl olmaya aday ilçeler 2025 güncel liste! 5 yeni ilçe daha eklendi: İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler
İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi. Listeye 5 yeni ilçe daha eklendi. Bu kapsamda il olma potansiyeli yüksek ilçe sayısı da yükseldi. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler ve haberin detayları...