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İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARI || Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
15:47
Kamu işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2025 Resmi Gazete kararı ile belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6772 sayılı kanun kapsamında kamuda çalışan işçilere yılda iki kez verilen ek ödemelerin ilk yarısı ocak ayında, ikinci yarısı ise mart ayında yapılacak. Binlerce kamu işçisi ilave tediye ödemelerinden faydalanması bekleniyor. Peki; 2025 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 2025 İlave tediye ödeme tarihleri takvimi.