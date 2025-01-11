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Haberler Yaşam İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARI || Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:47 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 15:47

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARI || Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

Kamu işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2025 Resmi Gazete kararı ile belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6772 sayılı kanun kapsamında kamuda çalışan işçilere yılda iki kez verilen ek ödemelerin ilk yarısı ocak ayında, ikinci yarısı ise mart ayında yapılacak. Binlerce kamu işçisi ilave tediye ödemelerinden faydalanması bekleniyor. Peki; 2025 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 2025 İlave tediye ödeme tarihleri takvimi.

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARI || Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

Kamuda çalışan işçilerin heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihleri 2025, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netleşti. Kamu işçilerine her yıl düzenli olarak yapılan ek ödemenin ilk yarısı Ocak ayında, ikinci yarısı ise Mart ayında hesaplara yatırılacak. Bu ödemeler, kamu çalışanlarının gelirlerine önemli katkı sağlayarak ekonomik anlamda destek sunuyor. Peki, 2025 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARI || Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Kamuda çalışanlara 2025 yılı ikramiye ödemeleri 24 Ocak ve 24 Mart'ta 2 taksit halinde yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışanlara 2025 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 24 Mart tarihinde yapılacak ve çalışanlar tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak..

Ayrıca, yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesinin tamamı 23 Aralık tarihinde yapılacak.

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İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARI || Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARI || Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARI || Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır.

Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir, ilave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.

Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 kez yapılması mümkündür.

Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.

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