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Haberler Yaşam İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İlayda Alişan nereli?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 21:52

İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İlayda Alişan nereli?

Tv8 ekranlarında bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye konuğu İlayda Alişan oldu. Ünlü oyuncu en son Kırmızı Oda'da rol alırken şimdi ise jüri sesiyle üyelerini döndürmek için çabalayacak. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Peki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İlayda Alişan nereli?

İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İlayda Alişan nereli?

İlayda Alişan hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Programda spor, sinema ve televizyon camiasının ünlü isimlerinin yer aldığı programda bu sefer şarkıcılık kariyeri olmayan ünlüler performans sergileyecekler. Diziler dünyasının en dikkat çeken ismi İlayda Alişan'da O Ses Türkiye konukları arasında yer alıyor. Peki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İlayda Alişan nereli?

İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İlayda Alişan nereli?

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.

Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir. Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır.

Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılmıştır.

Oyuncu 1.60 metre boyunda, 48 kilo ve Balık burcudur.

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İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İlayda Alişan nereli?
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