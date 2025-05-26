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İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler
Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
14:48
İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler
Uzun süredir kanser tedavisi gören Türk müziğinin önemli isimlerinden İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin izler bırakan Şeşen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçının ölüm sebebi, hastalığı ve hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? İşte İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.