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Haberler Yaşam İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler
Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:48

İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler

Uzun süredir kanser tedavisi gören Türk müziğinin önemli isimlerinden İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin izler bırakan Şeşen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçının ölüm sebebi, hastalığı ve hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? İşte İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.

İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler

İlhan Şeşen, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Sanat camiasında büyük üzüntü yaratan usta sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu. İlhan Şeşen'in ölüm sebebi ve hastalığıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, İlhan Şeşen neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar.

İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler

SANATÇI İLHAN ŞEŞEN HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

Ünlü sanatçının ailesi şu mesajı paylaştı;

"Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes".

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İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler

İLHAN ŞEŞEN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

76 yaşında vefat eden Şeşen, 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi almıştı ve o tarihten itibaren tedavi görüyordu.

İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler

İlhan Şeşen, "Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Vefatı, sanat camiası ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

İlhan Şeşen, 1974 yılında çocukluk aşkı Arzu Şeşen ile evlendi. Kadıköy'de aynı mahallede büyüyen, lise ve üniversite yıllarını birlikte geçiren çiftin evliliği 1996 yılında sona erdi. Bu birliktelikten Melis ve Fuat adında iki çocukları dünyaya geldi.

2001 yılında solo kariyerine hız verdi ve "Neler Oluyor Bize?" albümüyle müzik listelerinde kendine sağlam bir yer edindi. 2003'te "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü yayımladı. TRT'de yayınlanan "Mühürlü Güller" dizisindeki oyunculuğuyla da dikkat çekti. 2004'te ATV'de ekrana gelen Aliye dizisinde Feyyaz karakteriyle izleyiciden tam not aldı.

Sanatçı, 2005'te "Aşk Yalan", 2007'de "Annem", 2012'de ise "Hayatımın Rolü" gibi projelerde hem müzisyen hem oyuncu kimliğiyle yer aldı.