İlhan Şeşen kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

İlhan Şeşen, 1974 yılında çocukluk aşkı Arzu Şeşen ile evlendi. Kadıköy'de aynı mahallede büyüyen, lise ve üniversite yıllarını birlikte geçiren çiftin evliliği 1996 yılında sona erdi. Bu birliktelikten Melis ve Fuat adında iki çocukları dünyaya geldi.

2001 yılında solo kariyerine hız verdi ve "Neler Oluyor Bize?" albümüyle müzik listelerinde kendine sağlam bir yer edindi. 2003'te "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü yayımladı. TRT'de yayınlanan "Mühürlü Güller" dizisindeki oyunculuğuyla da dikkat çekti. 2004'te ATV'de ekrana gelen Aliye dizisinde Feyyaz karakteriyle izleyiciden tam not aldı.

Sanatçı, 2005'te "Aşk Yalan", 2007'de "Annem", 2012'de ise "Hayatımın Rolü" gibi projelerde hem müzisyen hem oyuncu kimliğiyle yer aldı.