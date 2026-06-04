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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 BAŞVURU SÜRECİ | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2026 09:41
İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 BAŞVURU SÜRECİ | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "İlk Evim" kampanyasına çevrildi. Böylece düşük faizli konut kredisi sürecinin detayları, dar gelirli vatandaşların yakın takibinde yer aldı. Peki, İlk Evim başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler olacak? İşte detaylar…