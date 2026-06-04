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Haberler Yaşam İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 BAŞVURU SÜRECİ | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2026 09:41

İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 BAŞVURU SÜRECİ | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "İlk Evim" kampanyasına çevrildi. Böylece düşük faizli konut kredisi sürecinin detayları, dar gelirli vatandaşların yakın takibinde yer aldı. Peki, İlk Evim başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler olacak? İşte detaylar…

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 BAŞVURU SÜRECİ | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların gündeminde düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunmayı amaçlayan İlk Evim konut kampanyası yer alıyor. İlk evim, diğer adıyla 1.20 faizli konut kredisine başvuru yapacak kişilerin taşıması gereken kriterler ve örnek taksit hesaplamaları adaylar için ön plana çıktı.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 BAŞVURU SÜRECİ | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026'nın başından itibaren sıkça gündeme gelen düşük faizli konut kredisi için hazırlık çalışmaları yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paket, 2026'nın ilk yarısında Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik değerlendirmelerini tamamlamasının ardından kampanyanın başlama takvimi kesinleşecek.

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 BAŞVURU SÜRECİ | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşların İlk Evim konu kredisinden faydalanması bekleniyor.

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 BAŞVURU SÜRECİ | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

  • İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
  • Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olması
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
  • Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi
İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 BAŞVURU SÜRECİ | 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 İLK EVİM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir kredi için yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme söz konusu.

Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 2.445.701 TL civarında gerçekleşecek. Böylece ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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