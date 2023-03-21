İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama ile 2+1 3+1 isim listesi

İlk Evim TOKİ sonuçları İstanbul ile tamamlanıyor. 2+1 3+1 isim listesi Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için belli oluyor. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle 21 Mart bugün için araştırılmaya başladı. Çekimler, Tuzla ilçesi için devam ediyor. İlçede 20 bin 920 konut, toplamda 50 bin konutun hak sahipleri ile buluşacağı sonuç adımı hızla devam ediyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e devlet sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…