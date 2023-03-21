İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi başladı. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE