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Haberler Yaşam İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama ile 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 21.03.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 09:06

İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama ile 2+1 3+1 isim listesi

İlk Evim TOKİ sonuçları İstanbul ile tamamlanıyor. 2+1 3+1 isim listesi Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için belli oluyor. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle 21 Mart bugün için araştırılmaya başladı. Çekimler, Tuzla ilçesi için devam ediyor. İlçede 20 bin 920 konut, toplamda 50 bin konutun hak sahipleri ile buluşacağı sonuç adımı hızla devam ediyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e devlet sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı bugün de gündemdeki yerini aldı. Tuzla ilçesi için kura sonucu araştırılırken diğer ilçelerde tarihler sorgulanıyor. 16-29 Mart tarihleri arasında tamamlanacak ilçenin ardından Anadolu Yakası içinde diğer ilçeler başlayacak. Sosyal konut projesinde TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Kuralar, Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda! İşte, TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e devlet öğrenme ekranı…

İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.

Tuzla'da başlayan kuralar devam ediyor...

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İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İLE TAKİP EDİLİYOR!

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Tuzla ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

29 bin 920 konut Tuzla'da hak sahiplerini buluyor.

İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi başladı. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 21 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İSTANBUL ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başladı.

İşte diğer ilçelerde TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

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