İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak? 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün?

İlk teravih namazı için yurdun dört bir yanındaki camilerde hazırlıklara başlandı. Ramazan ayının en kıymetli ibadetlerinden biri olan bu namaz, geçen yıl pandemi dolayısıyla evlerde kılınmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın müjdesiyle bu yıl camilerde cemaatle kılınacak olan namaza ilişkin ilk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak soruları inceleniyor. Bu namazın ilk iftarın ardından mı yoksa Ramazan'ın bir önceki günü mü kılınacağı merak ediliyor. 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün? İşte merak edilenlerin yanıtı ve konunun detayları!