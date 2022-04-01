İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak? 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün?

İlk teravih namazı ne zaman sorusu, Ramazan coşkusunun tüm yurdu sardığı bu günlerde 2022 İmsakiye ile inceleniyor. Teravih namazını eda etmek için camilere akın etmeye hazırlanan milyonlarca Müslüman, İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak sorusuyla aramaları hızlandırdı. 2 Nisan'da başlayacak olan 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün kılınacak, camilerde kılınacak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı için tüm yurtta hazırlıklar başladı. Ramazan-ı Şerif'in en kıymetli ibadetlerinden biri olan teravih namazının hangi gün ve saat kaçta kılınacağı da vatandaşların araştırmaları arasında yerini aldı. İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte merak edilenlere ilişkin detaylar…