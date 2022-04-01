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Haberler Yaşam İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak? 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 09:22

İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak? 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün?

İlk teravih namazı için yurdun dört bir yanındaki camilerde hazırlıklara başlandı. Ramazan ayının en kıymetli ibadetlerinden biri olan bu namaz, geçen yıl pandemi dolayısıyla evlerde kılınmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın müjdesiyle bu yıl camilerde cemaatle kılınacak olan namaza ilişkin ilk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak soruları inceleniyor. Bu namazın ilk iftarın ardından mı yoksa Ramazan'ın bir önceki günü mü kılınacağı merak ediliyor. 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün? İşte merak edilenlerin yanıtı ve konunun detayları!

İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak? 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün?

İlk teravih namazı ne zaman sorusu, Ramazan coşkusunun tüm yurdu sardığı bu günlerde 2022 İmsakiye ile inceleniyor. Teravih namazını eda etmek için camilere akın etmeye hazırlanan milyonlarca Müslüman, İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak sorusuyla aramaları hızlandırdı. 2 Nisan'da başlayacak olan 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün kılınacak, camilerde kılınacak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı için tüm yurtta hazırlıklar başladı. Ramazan-ı Şerif'in en kıymetli ibadetlerinden biri olan teravih namazının hangi gün ve saat kaçta kılınacağı da vatandaşların araştırmaları arasında yerini aldı. İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte merak edilenlere ilişkin detaylar…

İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak? 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün?

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Bu bilgiler ışığında bu yılın ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak.

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İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak? 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün?

TERAVİH NAMAZI BUGÜN MÜ KILINACAK?

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü (bu akşam) yatsı namazından sonra kılınacak.

İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak? 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün?

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü 20:57'de okunan yatsı namazının ardından kılınacak.

Ankara'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü 20:39'da okunan yatsı namazının ardından kılınacak.

İzmir'de ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü 20:59'da okunan yatsı namazının ardından kılınacak.

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İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü yarın mı kılınacak? 2022 İlk teravih namazı saat kaçta ve hangi gün?

BU YIL TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmış, namazların cemaatle kılınması tedbirler gereği yasaklanmıştı. Geçtiğimiz yıl teravih namazlarını evinde ailesiyle eda eden vatandaşlar bu yıl camilerde kılınıp kılınmayacağını merak ederken, Ali Erbaş'tan müjdeli haber geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasına göre bu yıl teravih namazı vakit namazları gibi camilerde cemaatle kılınabilecek.

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