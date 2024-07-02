İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞI ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni vaiz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından açıklanacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada imam, müezzin ve vaiz olarak görev yapanlar "Yeni imam, müezzin ve vaiz maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası vaiz, imam, müezzin maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…