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İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞI ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni vaiz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
14:10
İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞI ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni vaiz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Vaiz maaşı 2024 Temmuz zammı ile belirleniyor. Kamu kurumlarında imam, müezzin ve vaiz olarak görev yapanlar yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. Haziran enflasyonu 3 Temmuz 2024 TÜİK tarafından duyurulacak. Ortaya çıkan 6 aylık fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Bu noktada ise "Yeni vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için geri sayım başladı. Peki, vaiz, imam, müezzin maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak?