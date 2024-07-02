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Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:10

İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞI ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni vaiz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Vaiz maaşı 2024 Temmuz zammı ile belirleniyor. Kamu kurumlarında imam, müezzin ve vaiz olarak görev yapanlar yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. Haziran enflasyonu 3 Temmuz 2024 TÜİK tarafından duyurulacak. Ortaya çıkan 6 aylık fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Bu noktada ise "Yeni vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için geri sayım başladı. Peki, vaiz, imam, müezzin maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞI ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni vaiz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından açıklanacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada imam, müezzin ve vaiz olarak görev yapanlar "Yeni imam, müezzin ve vaiz maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası vaiz, imam, müezzin maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞI ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni vaiz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2024 OCAK ZAMMI İLE İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. İmam, müezzin ve vaiz maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni maaşlar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞI ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni vaiz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR

6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.

Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.

İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞI ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni vaiz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.

Bu rakamlara göre memur zammı tablosu şöyle:

5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

İMAM, MÜEZZİN VE VAİZ MAAŞI ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni vaiz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
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