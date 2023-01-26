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Haberler Yaşam İmar affı 2023 son dakika: İmar barışı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, hangi yapıları kapsar?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 15:36

İmar affı 2023 son dakika: İmar barışı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, hangi yapıları kapsar?

İmar barışı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Mevzuata uygun olmayan kaçak yapılar, gecekondu ve çarpık kentleşmeye neden olan konutlarda af bekleniyor. Birçok hane sahibini ilgilendiren düzenleme geçtiğimiz yıl TBMM gündeminde yerini almıştı. İmar affı nedir, gelecek mi, ne zaman çıkacak soruları yanıt arıyor. Afet bölgesinde riskli bulunan yapılarla ilgili düzenlemenin de bu kapsamda değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, imar barışı çıkacak mı, hangi yıllarda çıktı, neleri kapsar? İşte, tüm merak edilenler…

İmar affı 2023 son dakika: İmar barışı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, hangi yapıları kapsar?

İmar affı 2023 son durum gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili teklifin kanunlaşması halinde şehir düzenlemesi adına da farklı çalışmaların yapılması bekleniyor. İmar barışı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak soruları yanıt arıyor. Birçok ev sahibinin gözü TBMM gündeminde. Peki, imar barışı ne zaman çıkacak, hangi yapıları kapsıyor? İşte, detaylar…

İmar affı 2023 son dakika: İmar barışı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, hangi yapıları kapsar?

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.

İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.

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İmar affı 2023 son dakika: İmar barışı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, hangi yapıları kapsar?

İMAR AFFI HANGİ YILLARDA ÇIKMIŞTI?

– 1966 Yılı 775 Sayılı Yasa

– 1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa

– 1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa

– 1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa

– 1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa

– 1987 Yılı 3366 Sayılı Yasa

– 1988 Yılı 3414 Sayılı Yasa

– 1989 Yılı 2981 Sayılı Yasa

– 2008 Yılı 5784 Sayılı Yasa

İmar affı 2023 son dakika: İmar barışı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, hangi yapıları kapsar?

İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar.

İmar affı 2023 son dakika: İmar barışı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, hangi yapıları kapsar?

Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

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