İmar affı 2023 son dakika: İmar barışı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, hangi yapıları kapsar?

İmar barışı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Mevzuata uygun olmayan kaçak yapılar, gecekondu ve çarpık kentleşmeye neden olan konutlarda af bekleniyor. Birçok hane sahibini ilgilendiren düzenleme geçtiğimiz yıl TBMM gündeminde yerini almıştı. İmar affı nedir, gelecek mi, ne zaman çıkacak soruları yanıt arıyor. Afet bölgesinde riskli bulunan yapılarla ilgili düzenlemenin de bu kapsamda değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, imar barışı çıkacak mı, hangi yıllarda çıktı, neleri kapsar? İşte, tüm merak edilenler…