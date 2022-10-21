İmar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 İMAR AFFI BARIŞI SON DURUM

Meclis yeni dönemde birçok konuyu değerlendiriyor ki bunlardan biri de imar barışı olarak da bilinen af yasası. Torba yasayla beraber gündeme gelen bu yasa teklifiyle ilgili olarak "2022 İmar affı barışı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Teklife göre; 30 Temmuz öncesi ruhsatsız yapılmış olan kaçak yapılar için yeni bir af düzenlemesi uygulaması istendi. Konuyla ilgili gelişmeler binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2022 İmar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte son durum ve detaylar.