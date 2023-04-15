Haberler Yaşam İMECE uydusu nedir? Türkiye Yüzyılı’nın habercisi görev yolunda! 2023 İMECE uydusu fırlatıldı mı, özellikleri neler, ne işe yarar?

Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:10

İMECE uydusu nedir? Türkiye Yüzyılı’nın habercisi görev yolunda! 2023 İMECE uydusu fırlatıldı mı, özellikleri neler, ne işe yarar?

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen gözlem uydusu Uzay yolcuğu için hazırlandı. İMECE uydusu nedir sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından tanıtılan uydu yerli ve milli olarak geliştirildi. Sadece Türkiye'den değil Dünya'nın herhangi bir yerinden görüntü alabilecek İMECE uydusu fırlatıldı mı, ne işe yarar, görevi ne soruları yanıt arıyor. Fırlatma canlı yayın ile takip ediliyor. Yazılımlar Türkiye'de uzay mühendisleri tarafından gerçekleştirildi. İşte, 2023 İMECE uydusu özellikleri…