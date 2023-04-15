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Haberler Yaşam İMECE uydusu nedir? Türkiye Yüzyılı’nın habercisi görev yolunda! 2023 İMECE uydusu fırlatıldı mı, özellikleri neler, ne işe yarar?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:10

İMECE uydusu nedir? Türkiye Yüzyılı’nın habercisi görev yolunda! 2023 İMECE uydusu fırlatıldı mı, özellikleri neler, ne işe yarar?

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen gözlem uydusu Uzay yolcuğu için hazırlandı. İMECE uydusu nedir sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından tanıtılan uydu yerli ve milli olarak geliştirildi. Sadece Türkiye'den değil Dünya'nın herhangi bir yerinden görüntü alabilecek İMECE uydusu fırlatıldı mı, ne işe yarar, görevi ne soruları yanıt arıyor. Fırlatma canlı yayın ile takip ediliyor. Yazılımlar Türkiye'de uzay mühendisleri tarafından gerçekleştirildi. İşte, 2023 İMECE uydusu özellikleri

İMECE uydusu nedir? Türkiye Yüzyılı’nın habercisi görev yolunda! 2023 İMECE uydusu fırlatıldı mı, özellikleri neler, ne işe yarar?

İMECE uydusu nedir sorusu gündemdeki yerini aldı. 5 yıl boyunca görev yapacak uydu proje kapsamında TÜBİTAK UZAY tarafından takip edilecek. Tamamıyla yerli ve milli olarak geliştirilen uydu için Başkan Erdoğan "İMECE uydumuzu her şeyiyle kendimiz yaptık" açıklamasında bulundu. İMECE uydusu fırlatıldı mı sorusu bugün yanıtlandı. Proje, görev yoluna çıktı. Peki, İMECE uydusu özellikleri neler, ne işe yara, görevi nedir? İşte, detaylar…

İMECE uydusu nedir? Türkiye Yüzyılı’nın habercisi görev yolunda! 2023 İMECE uydusu fırlatıldı mı, özellikleri neler, ne işe yarar?

SON DAKİKA: İMECE UYDUSU FIRLATILDI!

Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İMECE Uydusu'nun uzaya fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. Fırlatma işlemi 15 Nisan bugün saat 09.47 itibarıyla Uzay'a gönderildi.

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İMECE uydusu nedir? Türkiye Yüzyılı’nın habercisi görev yolunda! 2023 İMECE uydusu fırlatıldı mı, özellikleri neler, ne işe yarar?

İMECE UYDUSU NEDİR?

TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan, müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE 5 yıl görev yapacak.

İMECE uydusu nedir? Türkiye Yüzyılı’nın habercisi görev yolunda! 2023 İMECE uydusu fırlatıldı mı, özellikleri neler, ne işe yarar?

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

İMECE uydusu nedir? Türkiye Yüzyılı’nın habercisi görev yolunda! 2023 İMECE uydusu fırlatıldı mı, özellikleri neler, ne işe yarar?

İMECE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

T.C. Kalkınma Bakanlığının 2013 yılı yatırım programında 2013K120790 numara ile yer alan İMECE Uydu Sistemleri Alt Yapı Projesi;

BiLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 tecrübesiyle metrealtı uydularda kullanılabilecek uydu alt sistemlerinin ülke içerisinde geliştirilmesi için gereken alt yapının oluşturulması amacıyla Yatırım Programı destekli "İMECE Uydu Alt Sistemleri Geliştirme Projesi" başlatıldı.

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