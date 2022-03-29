Haberler Yaşam İMSAKİYE 2022: İstanbul Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İşte Diyanet takvimi ile İstanbul iftar saati

Giriş Tarihi: 29.03.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 08:04

İMSAKİYE 2022: İstanbul Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İşte Diyanet takvimi ile İstanbul iftar saati

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanının gelişi yine büyük heyecan ile karşılanırken İstanbul iftar vakti ve saatleri, 2022 Ramazan imsakiyesi ile gündeme geldi. 2 Nisan Cumartesi günü birinci günü idrak edilecek olan Ramazan ayında, sahura uyanarak oruç tutan kişiler İstanbul İmsakiye ile iftar ve sahur vakti saat kaçta sorusuna cevap arayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İstanbul İmsakiye 2022 takvimine göre il il iftar saatleri ve 30 günlük iftar saati belli oldu.